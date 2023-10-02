شكرا لقرائتكم خبر عن منحة مجانية مدعومة بالكامل من برنامج "ندلب".. اعرف طريقة الالتحاق والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت الأكاديمية السعودية اللوجستية بالتعاون مع جامعة جدة عن تقديم برنامج الماجستير التنفيذي في إدارة سلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية.

ويأتي ذلك بدعم من برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية (ندلب)، إذ يعد ضمن مبادراته في تنمية القدرات البشرية وتأهيل الكوادر الوطنية المتخصصة في هذا المجال.

إدارة سلاسل الإمداد واللوجستيات في السعودية

كما أنه أحد البرامج المدعومة بالكامل لتمكين الطاقات الشابة من الفرص المتاحة في أنشطة وخدمات النقل المختلفة، لاسيما الفرص التي تتوفر في القطاع اللوجستي وسلاسل الإمداد الذي يعد العصب الرئيس للتنمية الاقتصادية.

ويعد هذا البرنامج من أحدث البرامج المتخصصة في إدارة سلاسل الإمداد واللوجستيات بالمملكة، وصمم ليكون متوافقًا مع أفضل الممارسات والتوجهات العالمية بما يتواكب مع رؤية المملكة 2030، والبرامج والمبادرات الهادفة لجعل المملكة مركزًا لوجستيًا عالميًا.

وسيتعرف الطلاب والطالبات بالمعرفة والمهارات اللازمة على إدارة التحديات لعمليات سلاسل الإمداد العالمية، واستخدام التقنيات الحديثة المناسبة ويركز على تطوير المعرفة والمهارات في التعامل مع فرق سلاسل الإمداد، بالإضافة إلى قيادة العمليات اللوجستية.

منحة مجانية مدعومة بالكامل

المدير التنفيذي للأكاديمية الدكتور عبد الله بن عبد المحسن العبدالكريم، أوضح أن البرنامج يعد من البرامج النوعية التي تقدم منحة مجانية مدعومة بالكامل من برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية "ندلب".

وذكر أنه امتداد لشراكة متميزة من البرامج التي أطلق فيها العديد من المبادرات في سبيل تحقيق رؤية الأكاديمية وتفعيل دورها في تعزيز قطاع الخدمات اللوجستية وذلك من خلال توفير حلول تدريبية وتعليمية نوعية ومتميزة بهدف تأهيل الكوادر الوطنية.

وبيّنت الأكاديمية السعودية اللوجستية أنه يمكن للراغبين والراغبات في الالتحاق ببرنامج الماجستير التنفيذي لسلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية زيارة الموقع الإلكتروني للتقديم والاطلاع على شروط القبول المعلن عنها.