شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع أسعار الذهب.. ووزير الزراعة يعلن الإفراج عن 260 ألف طن أعلاف.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعرض الكاتب الصحفى عبد الحليم سالم أبرز الأخبار فى النشرة الاقتصادية لتلفزيون الخليج 365، منها إعلان السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، الإفراج عن مستلزمات الأعلاف متواصل بالتنسيق مع البنك المركزى، مشيرا إلى أنه خلال الفترة من 8/9/2023 حتى 21/9/2023 تم الإفراج عن 260 ألف طن من الذرة وفول الصويا بحوالي 133 مليون دولار.

وأضاف وزير الزراعة، أن الإفراج شمل 175 ألف طن من الذرة بحوالي 63 مليون دولار وحوالي 85 ألف طن من فول الصويا بقيمة حوالي 64 مليون دولار، وأيضا إضافات أعلاف بحوالي 6 ملايين دولار، ليكون إجمالي ما تم الإفراج عنه خلال الفترة من (16 أكتوبر2022 حتى 21 سبتمبر 2023) 7.8 مليون طن بإجمالي مبلغ 3.7 مليار دولار .

وأكد "القصير"، أن الإفراج يستهدف توفير كميات فى الأسواق من الذرة والصويا وهي المكونات الأساسية لأعلاف الدواجن وحيوانات المزرعة.

واستعرضت النشرة تراجع أسعار الذهب اليوم بالسوق المصري بحوالي 20 جنيها ، وسجل جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في 2160 جنيها في حين تشهد الأسعار العالمية للذهب استقرار واضح بالتزامن مع الإجازة الأسبوعية للبورصة العالمية.

أسعار الذهب اليوم:

عيار 21 يسجل 2140 جنيها.

عيار 18 يسجل 1834 جنيها.

عيار 24 يسجل 2400 جنيه.

الجنيه الذهب 17120 جنيها.

واستعرض عبد الحليم سالم إعلان حسن شحاتة، وزير العمل، أن الخميس المقبل الموافق 5 أكتوبر 2023 إجازة بأجر للعاملين بالقطاع الخاص بمناسبة الاحتفال بالذكرى الخمسين لإنتصارات أكتوبر المجيدة، وذلك في ضوء صدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3675 لسنة 2023 والمتضمن أن يكون الخميس إجازة رسمية مدفوعة الاجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص، بدلاً من الجمعة الموافق 6 أكتوبر عام 2023 ، من جانبه قرر البنك المركزي المصرى والبورصة المصرية تعطيل العمل بكافة البنوك العاملة في مصر يوم الخميس الموافق 5 أكتوبر 2023، السادس من أكتوبر)، من المقرر أن يُستأنف العمل في البنوك والبورصة صباح يوم الاحد الموافق 8 أكتوبر2023.

واستطاعت الدولة خلال التسع سنوات الماضية رقمنة 118 خدمة حكومية، ضمن خطة تستهدف رقمنة جميع الخدمات الحكومية بنهاية عام 2023، وذلك في إطار مشروع قومي يستهدف رقمنة الخدمات الحكومية وإتاحتها لجميع أفراد المجتمع، وبلغت عدد الخدمات في مختلف القطاعات على منصة مصر الرقمية 170 خدمة حكومية، وبلغ حجم معاملات التوقيع الإلكتروني عام 2022 عدد 375 مليون معاملة مقارنة بـ3 ملايين معاملة عام 2020.

وارتفعت قيمة الاستثمارات العامة المنفذة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من 0.7 مليار جنيه خلال العام المالي 2013/2014 إلى 26.9 مليار جنيه خلال العام المالي 2021/2022، وفقًا لبيانات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وبلغت نسبة الاستثمارات العامة المنفذة في القطاع 3.2% خلال العام المالي 2021/2022، وبلغت نسبة الاستثمار الأجنبي المباشر الموجه لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من إجمالي الاستثمار الأجنبي 6.8% خلال نفس العام.