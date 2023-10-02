شكرا لقرائتكم خبر شراكة سعودية باكستانية لتوسيع نمو الاقتصاد الرقمي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وقعت المملكة وباكستان مذكرة في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات، وذلك بهدف تعزيز وتشجيع التعاون بينهما في هذا المجال الحيوي والمهم لتسريع التحول الرقمي وتشجيع الابتكار الرقمي وتطوير البنية التحتية الرقمية، بهدف توسيع نمو الاقتصاد الرقمي.

ومثل جانب حكومة المملكة وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله السواحة، ومن جانب حكومة باكستان الوزير الاتحادي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات الدكتور عمر سيف، وذلك بمقر الوزارة بالرياض.

وتهدف الشراكة إلى توسيع العمل المشترك في مجالات الاقتصاد الرقمي، وتقييم وتأهيل شركات تقنية المعلومات المناسبة من البلدين، وتطوير برامج تدريبية مشتركة لبناء القدرات والوصول إلى الكفاءات المختصة في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات، من خلال إنشاء مراكز ابتكار للتقنيات المتقدمة، ومراكز التميز، وأفرع للجامعات في كلا الدولتين، إضافة إلى تعزيز تعاون منظومة الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة، وتبادل المعلومات ذات العلاقة بالسياسات والتقنيات والأنظمة والتشريعات في مجال الرقمنة والتصنيع الالكتروني.

كما سيعمل الجانبان على تعزيز التعاون في مجالات الحوكمة الالكترونية، والبنية التحتية الذكية، والصحة الالكترونية، والتعليم الالكتروني، وتعزيز الشراكة في مجال البحث والابتكار الرقمي واستخدام التقنيات الناشئة، مثل: (الذكاء الاصطناعي، وإنترنت الأشياء، والروبوتات، والحوسبة السحابية، والألعاب، والبلوك تشين)، بالإضافة إلى تعميق التعاون في مجال البحث والتطوير والابتكار من خلال إجراء بحوث مشتركة في مجال الاتصالات والتقنيات الناشئة.

وستعمل المذكرة على دعم إيجاد واستكشاف آليات ومنهجيات ابتكارية مشتركة لتمكين رواد الأعمال والمؤسسات في المملكة وباكستان من التوسع في الاستثمارات التقنية ورأس المال الجريء، وتطوير البنية الرقمية من خلال تعزيز الاتصال بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر شبكات الألياف البصرية ومراكز البيانات والبنية التحتية للحوسبة السحابية، علاوة على تشجيع المشاركة في الفعاليات الدولية.

أبرز أهداف الشراكة: