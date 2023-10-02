آركابيتا تتخارج من وايست هارمونيكس بصفقة قيمتها 650 مليون دولار

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت شركة الاستثمارات البديلة العالمية آركابيتا قروب هولدنغز ليميتد (آركابيتا)، عن إتمام تخارجها من شركة وايست هارمونيكس بصفقة قيمتها ٦٥٠ مليون دولار، وهي شركة حلول تقنية متطورة لإدارة النفايات، إلى شركة كيتر إنفايرونمنتال سيستمز Keter Environmental Systems، وهي شركة رائدة متخصصة في إعادة تدوير وإدارة النفايات، مدعومة من شركة إدارة الأصول البديلة العالمية الرائدة TPG.

ويأتي التخارج من «وايست هارمونيكس» بعد فترة احتفاظ بالاستثمار امتدت حوالي ثلاث سنوات ونصف، تضاعفت خلالها إيرادات الشركة أربع مرات لتصل حاليًا إلى 400 مليون دولار. وقد عملت آركابيتا خلال هذه الفترة بالتنسيق الوثيق مع فريق إدارة «وايست هارمونيكس» في تنفيذ العديد من المبادرات الهادفة لتحقيق النمو، ومنها بيع منتجات وخدمات الشركة المختلفة إلى العملاء الحاليين، والاستفادة من انتشار الشركة الواسع في الولايات المتحدة وهو ما أسهم في زيادة الحصة السوقية والفوز بقاعدة عملاء إضافية، واجتذاب عملاء جدد، بالإضافة إلى تقديم آركابيتا الدعم لشركة «وايست هارمونيكس» في استكمال أربع صفقات استحواذ استراتيجية، شملت الاستحواذ على مجموعة تاليسمارك، وشركة كونتليجانت، وشركة ميريديان أليانس بارتنرز، وشركة نيوماركت وايست سوليوشنز.

إلى جانب ذلك، طوّرت وايست هارمونيكس تحت إشراف آركابيتا شبكة تضم أكثر من 5 آلاف متعهد خدمات في أكثر من 25 ألف موقع في أمريكا الشمالية، وقد أصبحت اليوم الشريك المفضل والمختار للعديد من الشركات الكبرى الإقليمية والوطنية والعالمية.

وتأتي صفقة التخارج الناجحة من «وايست هارمونيكس» لتؤكد مدى فعالية استراتيجية عمل آركابيتا وتركيزها على اختيار الشركات التي تتميز بإمكانيات كبيرة والقادرة على تحقيق معدلات نمو عالية.

وستتوحّد «وايست هارمونيكس» مع شركة «كيتر إنفايرونمنتال سيرفسز»، وهي شركة متخصصة في إعادة تدوير وإدارة النفايات كانت شركة تي بي جي جروث TPG Growth قد استحوذت عليها في العام 2021. وستستفيد الشركة الموحدة من تفضيلات العملاء المتغيرة، بما في ذلك مركزية تأمين المشتريات، والتركيز على نوعية الخدمات، والتشعب المتزايد لعمليات إدارة النفايات.

وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة آركابيتا عاطف عبدالملك «تعد وايست هارمونيكس إحدى أكثر صفقات التخارج نجاحًا التي أبرمتها آركابيتا حتى اليوم، وتثبت مدى صحة استراتيجيتنا الاستثمارية التي تتركز على الاستحواذ على شركات تعتمد على التكنولوجيا المتطورة في قطاعات دفاعية وتمتاز بإمكانيات نمو عالية، وسعداء بما قدمناه من دعم لشركة وايست هارمونيكس خلال مسيرة تطويرها وفخورون بما أنجزناه من خلال هذه الشراكة».