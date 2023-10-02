شكرا لقرائتكم خبر عن زيلينسكي يبحث إمكانية إقامة ممرات بديلة لتصدير الحبوب والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بحث الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين اليوم الاثنين، إمكانية إقامة "ممرات" بديلة لتصدير الحبوب من أوكرانيا.

واتفق الرئيس الأوكراني مع رئيسة المفوضية الأوروبية على استمرار الحوار البناء بشأن الجهود الرامية لرفع القيود التي فرضتها بعض الدول المجاورة لأوكرانيا على تصدير الحبوب.

انسحاب روسيا من اتفاق تصدير الحبوب

كانت روسيا انسحبت في يوليو من اتفاق تدعمه الأمم المتحدة كان يتيح تصدير الحبوب من أوكرانيا عبر ثلاثة موانئ على البحر الأسود. ومنذ ذلك الحين أطلقت كييف ما تسميه ممرًا إنسانيًا في البحر الأسود لتصدير الحبوب.

واتهمت أوكرانيا روسيا بقصف البنية التحتية للمواني وصوامع للحبوب، وقال أوليه كيبر حاكم منطقة أوديسا بجنوب أوكرانيا التي تضم ميناءي إسماعيل وريني على نهر الدانوب، إن الهجوم ألحق أضرارًا بمبنى لنقطة تفتيش وبمنشآت للتخزين، وما يزيد على 30 شاحنة وسيارة، فضلًا عن إصابة شخصين.

استهداف روسيا لصوامع الحبوب الأوكرانية

والهجوم الذي استمر ساعتين حينها كان الأحدث على صوامع الحبوب ومنشآت المواني الأوكرانية منذ يوليو الماضي، عندما انسحبت روسيا من اتفاق حبوب كان يسمح بالتصدير الآمن للحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود للإسهام في تخفيف وطأة أزمة غذاء عالمية.

ومنذ ذلك الحين، تعزز أوكرانيا، وهي منتج ومصدر رئيسي عالمي للحبوب، صادراتها عبر نهر الدانوب.