شكرا لقرائتكم خبر عن بريطانيا تحذر من انهيار الاقتصاد الصيني في هذه الحالة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حذر وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي اليوم الاثنين، من انهيار الاقتصاد الصيني حال نشوب حرب بينها وبين تايوان، مدافعا عن سياسته المتمثلة في الانخراط "الحصيف" مع بكين.

ونقلت وكالة الأنباء البريطانية عن وزير الخارجية قوله، إن المخاوف بشأن قوة الاقتصاد الصيني ستجبر الحزب الشيوعي الحاكم بالفعل على تغيير نهجه.

وأصبح كليفرلي أول وزير خارجية بريطاني يزور الصين منذ خمس سنوات عندما قام برحلة إلى بكين في أغسطس الماضي.

الصين وتايوان

وقال كليفرلي في مؤتمر لحزب المحافظين استضافته مجلة "ذا سبيكتاتور" الإخبارية البريطانية، إن الحرب بين الصين وتايوان ستمثل "فشلا ذريعا للسياسة الخارجية" نظراً لأن "الاضطراب في مضيق تايوان شأن يهم الجميع".

يشار إلى أن تايوان جزيرة تتمتع بالحكم الذاتي وتطالب بها الصين وقد تصاعدت التوترات بينهما في السنوات الأخيرة.

التجارة الدولية

وكثفت بكين مناوراتها العسكرية التي تستهدف الجزيرة وأرسلت مقاتلات وسفنا تابعة للبحرية للقيام بدوريات وإجراء تدريبات في المياه والسماء المحيطة بها.

وقال كليفرلي " يمر عبر هذا المسطح المائي كميات هائلة من أنشطة التجارة الدولية" وإن الحرب "ستعد أمرا سيئا وكارثياً للاقتصاد العالمي".