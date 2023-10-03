شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع النفط 2% مع صعود الدولار وجني المتعاملين للأرباح والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تراجعت أسعار النفط 2%، الاثنين، إلى أدنى مستوى في ثلاثة أسابيع، مع انقضاء أجل عقد برنت مرتفع السعر وصعود الدولار الأمريكي وجني المتعاملين للأرباح وسط مخاوف متعلقة بزيادة إمدادات الخام والضغط على الطلب جراء ارتفاع أسعار الفائدة. وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت لشهر ديسمبر كانون الأول عند التسوية 1.49 دولار أو ما يعادل 1.6 بالمئة إلى 90.71 دولار للبرميل، وهو ما يمثل تراجعا بنسبة خمسة بالمئة عن المستوى عند انقضاء أجل العقد يوم الجمعة.

كما هبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 1.97 دولار أو 2.2 بالمئة إلى 88.82 دولار للبرميل. وقال محللون إن بعض المتعاملين أقبلوا على جني الأرباح بعد أن ارتفعت أسعار النفط الخام بنحو 30 بالمئة إلى أعلى مستوياتها في 10 أشهر في الربع الثالث.

كما ارتفع الدولار الأمريكي، مقابل سلة من العملات الأخرى، إلى أعلى مستوى في 10 أشهر بعد أن تجنبت الحكومة الأمريكية إغلاقا جزئيا وعززت بيانات اقتصادية من توقعات بأن يبقي مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول، وهو ما قد يؤدي إلى تباطؤ النمو الاقتصادي.

المزيد من النفط قادم

قال وزير الطاقة التركي إن بلاده ستستأنف هذا الأسبوع تشغيل خط أنابيب من العراق تم تعليقه قبل ستة أشهر تقريبا، مما يعني ضخ المزيد من إمدادات النفط. وقال محللون لدى آي.إن.جي في مذكرة إنه علاوة على ذلك ربما تبدأ المملكة العربية السعودية في تخفيف خفضها الطوعي الإضافي للإمدادات بمقدار مليون برميل يوميا.

وتجتمع مجموعة أوبك+، المؤلفة من منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) بالإضافة إلى روسيا وحلفاء آخرين، يوم الأربعاء لكن من غير المرجح أن تعدل سياستها الحالية لإنتاج النفط. وأظهر مسح أجرته رويترز ارتفاع إنتاج أوبك من النفط للشهر الثاني على التوالي في سبتمبر أيلول رغم تخفيضات السعودية. (رويترز)