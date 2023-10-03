شكرا لقرائتكم خبر عن "الخدمات المالية" تتصدر قطاعات البورصة خلال الربع الثالث بتداولات بـ33.4 مليار جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدر قطاع الخدمات المالية غير المصرفية، ترتيب القطاعات المتداولة بالبورصة المصرية، من حيث قيمة التداول خلال جلسات الربع الثالث من عام 2023، بعدما سجل حجم تداول بلغ 12 مليار ورقة، بقيمة 33.4 مليار جنيه، وجاء قطاع الموارد الأساسية ثاني القطاعات التي شهدت نشاطًا، بحجم تداول قدره 1.2 مليار ورقة، بقيمة 23 مليار جنيه.

واحتل قطاع البنوك الترتيب الثالث بحجم تداول بلغ 459 مليون ورقة بقيمة 20.2 مليار جنيه، يليه قطاع العقارات بحجم تداول 8.4 مليار ورقة بقيمة 18.4 مليار جنيه، ثم قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ بحجم تداول بلغ 3.4 مليار ورقة بقيمة 8.3 مليار جنيه.

وفى المركز السادس حل قطاع المرافق بحجم تداول بلغ 881.2 مليون ورقة منفذة بقيمة 7.3 مليار جنيه، ثم قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بحجم تداول بلغ 2.7 مليار ورقة منفذة بقيمة 6.4 مليار جنيه، ثم قطاع الرعاية الصحية والأدوية بحجم تداول بلغ 3 مليارات ورقة منفذة بقيمة 5.5 مليار جنيه، ثم قطاع المقاولات والإنشاءات الهندسية بحجم تداول 5.7 مليار ورقة منفذة بقيمة 4.6 مليار جنيه، ثم قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بحجم تداول بلغ 978.6 مليون ورقة منفذة بقيمة 4 مليارات جنيه.

وحل قطاعا الخدمات التعليمية، والورق ومواد التعبئة والتغليف في المركزين الأخيرين على التوالي، وبلغ حجم تداول الأول 2.6 مليون ورقة منفذة بقيمة 928.1 مليون جنيه، والثاني بحجم تداول 266.3 مليون ورقة بقيمة 196.1 مليون جنيه.

البورصة المصرية، سوق رائدة بالمنطقة، مسجل لديها عدد مستثمرين من الأفراد والمؤسسات المالية والصناديق الاستثمارية، ويساعد القيد على توفير العديد من المزايا، منها: التمويل اللازم لمساعدة الكيانات الصناعية والتجارية والخدمية على النمو المستدام، وتنويع مصادر التمويل المتاحة لهم.

ويساهم الطرح بالبورصة، في توسيع قاعدة الملكية للشركات، وتحسين أداء الشركات، وتعزيز مبادئ الشفافية ونظم الحوكمة بها وتنويع مواردها، كما يهدف الطرح إلى تنمية وتطوير وإنعاش حركة تدفق رؤوس الأموال والتداول بالبورصة المصرية، ورفع رأس المال السوقي لتكون أكثر جذبًا للمستثمرين.