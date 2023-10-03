شكرا لقرائتكم خبر عن تباين مؤشرات الأسهم الأمريكية عند الإغلاق والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أغلقت مؤشرات أسواق الأسهم الأمريكية تعاملات مساء الاثنين على تباين، فقد انخفض مؤشر داو جونز الصناعي 72.33 نقطة أو 0.2% إلى 33435.17 نقطة، فيما لم يتغير مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقًا، مسجلًا 0.37 نقطة عند 4288.42 نقطة.

وكانت شركات التقنية والاتصالات هي القطاعات الإيجابية الوحيدة، وارتفع مؤشر ناسداك المركب 88.45 نقطة ما يعادل 0.7% عند 13307.77 نقاط.

ارتفاع الدولار الأمريكي

وفي سوق العملات ارتفع الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات، مستفيدًا من المكاسب لأربعة أسابيع متتالية بعد أن تجنبت الحكومة الأمريكية الإغلاق مؤقتًا.

وواصل الذهب انخفاضه للجلسة السادسة ليصل إلى أدنى مستوياته في 7 أشهر تقريبا بسبب قوة الدولار واحتمالات رفع أسعار الفائدة الأمريكية، فيما انخفضت العقود الآجلة بنسبة 0.7% عند 1853 دولارًا للأونصة في بورصة نيويورك المالية.