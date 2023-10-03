شكرا لقرائتكم خبر عن ضغوط ارتفاع عوائد السندات تهبط بأسعار الأسهم الأوروبية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بدأت الأسهم الأوروبية الربع الأخير من العام على انخفاض خلال تعاملاتها أمس الاثنين، بعد ضغط ارتفاع عوائد السندات على الأسهم، في حين أظهرت بيانات استمرار تراجع نشاط المصانع في منطقة اليورو بشكل حاد وواسع النطاق.

وهبطت جميع المؤشرات الأوروبية ومنها المؤشر داكس الألماني الذي انخفض 0.9%، وتخلى المؤشر ستوكس 600 عن مكاسبه المبكرة لينخفض 1%، مسجلًا أدنى مستوى يومي له منذ نهاية مارس الماضي.

هبوط أسهم إدينريد وسوديكسو

كما هوى سهم مزود قسائم الشراء والبطاقات المدفوعة مقدما (إدينريد) 11%، بعد تصريحات لوزير فرنسي حول فرض محتمل لحد أقصى للعمولات على قسائم شراء الوجبات في فرنسا، بينما خسر سهم منافسها (سوديكسو) 3.3%.

وارتفع عائد السندات الحكومية الألمانية القياسية لمنطقة اليورو لأجل 10 سنوات إلى 2.922%، وصار في سبيله لبلوغ أعلى مستوى له منذ 12 عامًا الذي سجله الأسبوع الماضي.