شكرا لقرائتكم خبر عن إنتاج البوتاجاز محليا يسجل 145 ألف طن فى يونيو الماضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجل الإنتاج المحلي من البوتاجاز ارتفاعا طفيفا في الفترة الأخيرة، حيث قالت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إن الإنتاج المحلي بلغ 145 ألف طن في شهر يونيو الماضي، ارتفاعا من 143.5 ألف طن في شهر يونيو عام 2022، بزيادة بلغت نحو 1.5 ألف طن.

وأضافت بيانات جهاز الإحصاء، أن ارتفاع الإنتاج صاحبه ارتفاع في مستوى الاستيراد ليصبح 151 ألف طن في شهر يونيه الماضي، مقابل 91 ألف طن في نفس الشهر عام 2022، بزيادة بلغت نحو 60 ألف طن، كما بلغ معدل الاستهلاك من البوتاجاز محليا مستوى 277 ألف طن في شهر يونيه الماضي، مقابل 266 ألف طن في نفس الشهر عام 2022، بزيادة بلغت 10 آلاف طن.

وسجل الاستهلاك المحلى من البوتاجاز تراجعا طفيفا في الفترة الأخيرة، وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، حيث بلغ نحو 309.3 ألف طن في شهر ديسمبر الماضي، مقابل 332 ألف طن في شهر ديسمبر عام 2021، بتراجع بلغ حجمه نحو 22.7 ألف طن، كما سجل استيراد البوتاجاز نحو 206.2 ألف طن في شهر ديسمبر الماضى، مقابل 148 ألف طن في نفس الشهر عام 2021، بزيادة بلغت نحو 58.2 ألف طن.