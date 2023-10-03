شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع أسعار الذهب عالميًا.. هل يمثل بداية الاتجاه الهبوطي للمعدن الأصفر؟ والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تراجعت أسعار الذهب عالميًا خلال الأسابيع الماضية، وسجلت أدنى مستوى لها في 7 أشهر، في ظل استمرار ارتفاع الدولار الأمريكي وتقييم المتعاملين لتقرير رئيسي عن التضخم في الولايات المتحدة.

وبلغ سعر أونصة الذهب في بورصة نيويورك 1700 دولار، وهو أدنى مستوى له منذ 23 يناير 2023.

أسباب التراجع

يرجع التراجع في أسعار الذهب إلى عدة عوامل، منها:

- ارتفاع الدولار الأمريكي: إذ يُعد الدولار الأمريكي الملاذ الآمن الرئيسي في العالم، وارتفاع قيمته يقلص الطلب على الذهب باعتباره بديلًا للمال.

- توقعات بارتفاع أسعار الفائدة: يتوقع الخبراء أن يرفع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة مرة أخرى خلال العام الحاليّ، ما سيزيد من تكلفة اقتناء الذهب.

- تحسن توقعات النمو الاقتصادي: أظهرت بيانات اقتصادية حديثة أن الاقتصاد الأمريكي ينمو بوتيرة أسرع مما كان متوقعًا، ما يقلص الطلب على الذهب باعتباره أداة تحوط من التضخم.

توقعات المستقبل

يعتقد بعض الخبراء أن تراجع أسعار الذهب هو بداية الاتجاه الهبوطي، بينما يعتقد آخرون أن التراجع مؤقت وسيعود الذهب للارتفاع في المستقبل.

ويرى خبراء أن استمرار ارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية سيؤدي إلى استمرار التراجع في أسعار الذهب، كما أن استمرار التحسن في توقعات النمو الاقتصادي سيقلص الطلب على الذهب باعتباره أداة تحوط من التضخم.

ويمكن للمستثمرين الذين يرغبون في الاستثمار في الذهب أن ينتظروا حتى استقرار الأسعار قبل الشراء، بينما يمكن للمستثمرين الذين يمتلكون ذهبًا، أن ينتظروا حتى ارتفاع الأسعار قبل البيع.