شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب جني الأرباح.. تراجع أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تراجعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة اليوم الثلاثاء، بعد أن هبطت إلى أدنى مستوى في 3 أسابيع في الجلسة السابقة بفعل ارتفاع الدولار وجني المتعاملين أرباحًا من مكاسب الربع السابق الكبيرة.

وبحلول الساعة 0002 بتوقيت جرينتش، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت تسليم ديسمبر، 34 سنتًا، بما يعادل 0.4%، إلى 90.37 دولار للبرميل.

وهبط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 29 سنتًا، أو 0.3%، إلى 88.53 دولار للبرميل.

وقال محللون إن بعض المتعاملين جنوا أرباحًا بعد ارتفاع أسعار النفط الخام نحو 30%، ووصولها إلى أعلى مستوياتها في 10 أشهر خلال الربع الثالث من العام.

ارتفاع سعر الدولار

وارتفع الدولار أمس الاثنين إلى أعلى مستوى في 10 أشهر مقابل سلة من العملات الرئيسية، بعد أن تجنبت الحكومة الأمريكية الإغلاق الجزئي وعززت بيانات اقتصادية توقعات إبقاء مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي) أسعار الفائدة مرتفعة لمدة أطول، ما قد يؤدي لتباطؤ النمو الاقتصادي.

وينتظر المستثمرون في آسيا أيضًا أحدث قرارات وتوجيهات بنك الاحتياطي الأسترالي اليوم الثلاثاء.

ومن المتوقع أن يبقي المركزي الأسترالي سعر الفائدة الرئيسي ثابتًا عند 4.10% اليوم، لكن رفعًا آخر للفائدة مطروح بحلول نهاية العام في ظل ارتفاع التضخم عن المعدل المستهدف.

ويجعل ارتفاع أسعار الفائدة، إلى جانب قوة الدولار، النفط أكثر تكلفة بالنسبة لحائزي العملات الأخرى، ما قد يؤدي إلى انخفاض الطلب عليه.

بيانات التصنيع في أوروبا

وفي أوروبا، أظهرت بيانات التصنيع أن منطقة اليورو وألمانيا وبريطانيا ظلت غارقة في انكماش في سبتمبر، ولكن على الجانب المشرق، أظهر مسح رسمي للصناعات التحويلية في الصين توسع النشاط للمرة الأولى منذ 6 أشهر.

وأعلن وزير الطاقة التركي أن بلاده ستستأنف هذا الأسبوع تشغيل خط أنابيب النفط الخام من العراق الذي توقف منذ نحو 6 أشهر، ما سيؤدي إلى ضخ المزيد من الخام إلى السوق.

ويجتمع تحالف أوبك بلس يوم الأربعاء، لكن من المستبعد أن يعدل سياسته الحالية لإنتاج النفط.