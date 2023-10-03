شكرا لقرائتكم خبر عن بعد تجنب الإغلاق.. الدولار يواصل مكاسب 4 أسابيع متتالية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفع مؤشر الدولار يوم الاثنين، مواصلًا مكاسبه لأربعة أسابيع متتالية، بعد أن تجنبت الحكومة الأمريكية إغلاقًا جزئيًا، وعززت بيانات اقتصادية توقعات بأن يبقي مجلس الاحتياطي الاتحادي (المركزي الأمريكي) على أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول.

وتقدم نشاط الصناعات التحويلية في الولايات المتحدة خطوة أخرى نحو التعافي في سبتمبر، مع زيادة الإنتاج وفرص التوظيف، وفقًا لمسح أجراه معهد إدارة التوريدات، أظهر أيضًا انخفاضًا كبيرًا في الأسعار التي تدفعها المصانع في سبيل الحصول على مدخلات الإنتاج.

وأقر الكونجرس الأمريكي مشروع قانون مؤقت للتمويل في وقت متأخر من يوم السبت بدعم ساحق من الديمقراطيين، في محاولة لتجنب الإغلاق الجزئي الرابع للحكومة الاتحادية خلال عقد من الزمن.

ارتفاع الدولار أمام اليورو

وارتفع مؤشر الدولار 0.62% إلى 106.89، في حين انخفض اليورو 0.7% إلى 1.0491 دولار.

وتراجع الين الياباني 0.31% مقابل الدولار إلى 149.77 بعد تراجعه إلى 149.90.

ضغوط الدولار على الين

ويتعرض الين لضغوط مقابل الدولار، إذ لا يزال بنك اليابان ينتهج سياسة محافظة وسط البنوك المركزية الأخرى في العالم منذ بدأ المركزي الأمريكي في مارس 2022 اتخاذ قرارات رفع متتالية لأسعار الفائدة.

وأظهر ملخص للآراء في اجتماع بنك اليابان في سبتمبر، أن المزيد من صناع السياسات ناقشوا آفاق الخروج في نهاية المطاف من السياسة شديدة التساهل.

غير أن البنك المركزي أضاف أنه سيشتري سندات أخرى في ظل سعيه للحد من ارتفاع العائدات، بعد أن وصل المؤشر إلى أعلى مستوياته في 10 سنوات.