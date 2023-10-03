شكرا لقرائتكم خبر عن «نواتوم» التابعة لـ«موانئ أبوظبي» تستحوذ على «سيسيه» للخدمات اللوجستية للمركبات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - مدريد: ”الخليج 365”

أعلنت مجموعة موانئ أبوظبي، عن استحواذ شركة نواتوم، التي تقود عمليات القطاع اللوجستي في المجموعة، على نسبة 100% من أسهم شركة سيسيه للخدمات اللوجستية للمركبات (Sese Auto Logistics)، ذراع الخدمات اللوجستية للمركبات الجاهزة، ضمن محفظة مجموعة سيسيه للخدمات اللوجستية.

ووفقا لبيان الشركة، بلغت قيمة الصفقة الإجمالية (القيمة المؤسسية) 81 مليون يورو. ومن المتوقع أن يتم إتمام الصفقة في الربع الأول من عام 2024 رهنا بالحصول على الموافقات التنظيمية اللازمة.

بلغت القيمة المؤسسية للاستحواذ بالنسبة إلى الأرباح قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك معدل 3.5 ضعفاً، وذلك وفقاً لأداء الشركة خلال الأشهر الاثني عشرة الأخيرة، كما في شهر أغسطس 2023، كما بلغت إيرادات الشركة نحو 100 مليون يورو، ووصلت نسبة هامش الأرباح قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك إلى 22.5%.

وتتوقع نواتوم خلال الفترة القادمة عودة سوق الخدمات اللوجستية للسيارات في أوروبا إلى طبيعتها، وهو ما تم أخذه بعين الاعتبار عند دراسة جدوى هذه الصفقة.

تعمل شركة «سيسيه للخدمات اللوجستية للمركبات» في مجال خدمات النقل اللوجستي للمركبات الخفيفة والثقيلة عبر الطرق البرية والسكك الحديدية، وتعمل ضمن خمس دول أوروبية رئيسية، وهي إسبانيا وألمانيا وبولندا وجمهورية التشيك والمجر، وتدير أسطول يضم أكثر من 200 شاحنة تقطع سنوياً أكثر من 30 مليون كيلومتر عبر أوروبا.