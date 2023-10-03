شكرا لقرائتكم خبر عن «أدنوك للغاز» ترسي عقداً بـ 2.26 مليار درهم على «بتروفاك» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

أعلنت أدنوك للغاز بي إل سي، الثلاثاء، عن ترسية عقد الأعمال الهندسية والمشتريات والتشييد بقيمة 2.26 مليار درهم (615) مليون دولار) على شركة «بتروفاك الإمارات» لتشييد وحدات لالتقاط الكربون في مصنع حبشان لمعالجة الغاز، وبنية تحتية من خطوط الأنابيب وشبكة آبار لحقن غاز ثاني أكسيد الكربون، وذلك كجزء من جهود «أدنوك» لتسريع تنفيذ خطتها لخفض الانبعاثات.

ويعد مشروع «حبشان لالتقاط الكربون واستخدامه وتخزينه»، أحد أكبر المشاريع من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وسيكون له القدرة على التقاط 1.5 مليون طن سنوياً من ثاني أكسيد الكربون وتخزينها بشكل دائم في تكوينات جيولوجية عميقة، حيث تسعى «أدنوك» لبناء منصة فريدة تربط بين كافة مصادر الانبعاثات ومواقع احتجاز الكربون، وستتولى أدنوك للغاز إنشاء المشروع وتشغيله وصيانته نيابة عن «أدنوك».