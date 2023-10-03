بورصة طوكيو.. المؤشر نيكي يفتح منخفضًا

في حين تراجع المؤشر توبكس الأوسع نطاقًا 0.39% إلى 2305.32 نقطة.

الدمام - شريف احمد - انخفض المؤشر نيكي الياباني عند الفتح اليوم الثلاثاء، وهبط 0.48% إلى 31607.97 نقطة.

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع