شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب تواصل أطول سلسلة خسائر منذ أغسطس 2022 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استمرت عمليات بيع الذهب اليوم الثلاثاء، وسجل أطول سلسلة خسائر منذ أغسطس 2022 في الجلسة الأخيرة، بعدما أكد مسؤولو مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) احتمال بقاء أسعار الفائدة مرتفعة، بينما تصدر بيانات الوظائف الشاغرة في الولايات المتحدة في وقت لاحق اليوم الثلاثاء.

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.6% إلى 1817 دولارا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0306 بتوقيت جرينتش، وانخفض للجلسة السابعة على التوالي مسجلًا أدنى مستوياته منذ التاسع من مارس.

وهبطت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.7% إلى 1833.40 دولار.

استمرار ارتفاع الدولار

وارتفع الدولار مسجلا ذروة 10 أشهر مجددًا، في حين بلغت عوائد سندات الخزانة مستوى مرتفعًا جديدًا هو الأعلى في 16 عامًا، بعدما أظهرت بيانات أمس الاثنين أن الصناعات التحويلية في الولايات المتحدة اتخذت خطوة أخرى نحو التعافي في سبتمبر.

ويؤثر ارتفاع الدولار وعوائد السندات على المعدن الأصفر، الذي يُسعّر بالدولار ولا يدر عائدًا.

وقال كايل رودا، محلل الأسواق المالية لدى كابيتال.كوم: "فوجئ الجميع بمتانة الاقتصاد الأمريكي، بما في ذلك صناع السياسات".

ويقول مسؤولو مجلس الاحتياطي الاتحادي، إن السياسة النقدية ينبغي أن تظل مقيدة لبعض الوقت، لخفض التضخم إلى المعدل المستهدف البالغ 2%.

ويترقب المتعاملون تقريرًا لوزارة العمل الأمريكية بشأن الوظائف الشاغرة، والذي يصدر في وقت لاحق اليوم الثلاثاء.

أسعار المعادن النفيسة الأخرى

بالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 1.4% إلى 20.77 دولار للأوقية، وهو أدنى مستوى في 6 أشهر ونصف.

وانخفض البلاتين 0.8% إلى أدنى مستوى في عام عند 869.90 دولار، ونزل البلاديوم 0.1% إلى 1200.04 دولار.