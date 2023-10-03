شكرا لقرائتكم خبر عن سعر صرف الدولار يتجاوز 100 روبل لأول مرة منذ 14 أغسطس والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أظهرت بيانات التداول في بورصة موسكو اليوم الثلاثاء ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الروبل الروسي، ليتجاوز 100 روبل لأول مرة منذ 14 أغسطس الماضي.

وبحلول الساعة 02:07 بتوقيت موسكو، ارتفع سعر صرف الدولار بنسبة 0.49% ليصل إلى 100.23روبل لأول مرة منذ 14 أغسطس الماضي، بحسب ما أوردته وكالة تاس الروسية للأنباء.

وبحلول الساعة 15:07، تراجع سعر صرف الدولار ليصل إلى 99.95 روبل.

وتراجع سعر صرف اليورو ليصل إلى 104.605 روبل.

وارتفع سعر صرف اليوان بنسبة 0.24% ليصل إلى 13.633 روبل.