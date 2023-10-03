شكرا لقرائتكم خبر عن طرح 20 % من أسهم «لانا الطبية» في «نمو» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشفت شركة يقين المالية (يقين كابيتال) بصفتها المستشار المالي ومدير الاكتتاب للطرح المحتمل لشركة لانا الطبية عن نية الشركة في طرح (720,000) سهم عادي تمثل نسبة 20% من أسهمها وإدراج أسهم الشركة في السوق الموازية.

ووفقا لبيان الشركة على «تداول»، حصلت الشركة على موافقة السوق الصادرة بتاريخ 26-02-2023م على إدراج أسهم الشركة في السوق الموازية، وموافقة هيئة السوق المالية بتاريخ 20-06-2023م على تسجيل وطرح أسهم الشركة للاكتتاب في السوق الموازية.

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وأضافت أن سعر الطرح النهائي لجميع المكتتبين سيتحدد بعد نهاية فترة بناء سجل الأوامر، مع الإشارة إلى أن فترة الطرح ستبدأ من يوم الأحد 12-11-2023م وتنتهي بنهاية يوم الخميس 16-11-2023.