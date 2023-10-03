شكرا لقرائتكم خبر عن «القمم»: ترسية مشروعين مع "بلدية محايل عسير» بـ 4.5 مليون ريال والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشفت شركة تقنيات القمم للحاسبات والنظم التجارية عن ترسية مشروع الأرشفة الإلكترونية للوثائق الورقية مع بلدية محافظة محايل عسير بقيمة إجمالية قدرها 2,829,000 ريال.

وقالت الشركة في بيان على «تداول»: إن المشروع يتضمن الأرشفة الإلكترونية للوثائق الورقية لمدة 120 يوماً.

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ومن ناحية أخرى، أعلنت الشركة ترسية مشروع تطوير برامج الحاسب الآلي مع بلدية محافظة محايل عسير بقيمة إجمالية قدرها 1,725,000 ريال.

وأوضحت أن المشروع يتضمن تطوير برامج الحاسب الآلي لمدة 120 يوماً.