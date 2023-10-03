سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 3-10-2023

الشارقة - اميمة ياسر -

نشر موقع جريدة "المال" تقريرا بسعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري، اليوم الثلاثاء الموافق 3-10-2023، بحسب شاشات التداول والمواقع الرسمية وماكينات الصراف الآلي للبنوك العاملة بالقطاع المصرفي.

عرض الموقع الإلكتروني للبنك المصري الخليجي سعر الدولار اليوم أمام الجنيه عند 30.75 جنيه للشراء، 30.85 للبيع.

استقر سعر الدولار ببنك مصر في بداية التعاملات أمام العملة المصري عند 30.75 جنيه للشراء، 30.85 للبيع.

حافظ سعر الدولار على مستواه بمصرف أبو ظبي الإسلامي أمام الجنيه المصري عند 30.90 جنيه للشراء، 30.95 للبيع.

بلغ سعر الدولار على شاشات بنك الكويت الوطني أمام العملة المحلية ببداية التعاملات 30.85 جنيه للشراء، 30.95 للبيع.

عرضت فروع بنك قناة السويس سعر الدولار أمام الجنيه المصري ببداية التعاملات عند 30.85 جنيه للشراء، 30.95 للبيع.

حافظ سعر الدولار على مستواه أمام الجنيه المصري بفروع بنك التنمية الصناعية عند 30.75 جنيه للشراء، 30.85 للبيع.

سجل موقع بنك بلوم مصر سعر الدولار ، مقابل العملة المحلية، بقيمة 30.85 جنيه للشراء، 30.95 للبيع.

عرض البنك الأهلي الكويتي سعر الدولار أمام الجنيه المصري في بداية التعاملات عند 30.88 جنيه للشراء، 30.95 للبيع.

جاء سعر الدولار داخل فروع البنك التجاري الدولي أمام الجنيه المصري عند مستويات 30.85 جنيه للشراء، 30.95 للبيع.

أظهرت شاشات التداولات اللحظية وصول سعر الدولار ببنك الإسكندرية عند مستوى 30.85 جنيه للشراء، 30.95 للبيع.

حافظ سعر الدولار على مستواه ببنك SAIB أمام الجنيه ببداية التعاملات عند 30.85 جنيه للشراء، 30.95 للبيع.