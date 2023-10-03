الاقتصاد

الصديقي خارج «ردار» كبار مساهمي «شعاع»

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دار الخليج 0 تبليغ

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كشفت بيانات شركة شعاع كابيتال على موقع سوق دبي المالي، عن خروج جاسم الصديقي من قائمة كبار المساهمين في الشركة، أي أن حصته في الشركة تراجعت عن 5%. وفيما لم تفصح «شعاع» عن حصة الصديقي، أظهرت البيانات أن ملكية «دايركت اكسس انفستمنت» لم تتغير عن 27.29% من أسهم «شعاع»، فيما استقرت حصة «الباهر للتطوير العقاري» عند 7.77%.  وقلّص الصديقي حصته في «شعاع» لأكثر من مرة مؤخراً، والتي كانت تفوق 26% من رأسمال الشركة قبل مايو  الماضي، حينما أعلن أنه يستعد لبيع حصته في الشركة.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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