شكرا لقرائتكم خبر عن الصديقي خارج «ردار» كبار مساهمي «شعاع» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كشفت بيانات شركة شعاع كابيتال على موقع سوق دبي المالي، عن خروج جاسم الصديقي من قائمة كبار المساهمين في الشركة، أي أن حصته في الشركة تراجعت عن 5%. وفيما لم تفصح «شعاع» عن حصة الصديقي، أظهرت البيانات أن ملكية «دايركت اكسس انفستمنت» لم تتغير عن 27.29% من أسهم «شعاع»، فيما استقرت حصة «الباهر للتطوير العقاري» عند 7.77%. وقلّص الصديقي حصته في «شعاع» لأكثر من مرة مؤخراً، والتي كانت تفوق 26% من رأسمال الشركة قبل مايو الماضي، حينما أعلن أنه يستعد لبيع حصته في الشركة.