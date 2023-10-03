شكرا لقرائتكم خبر عن «آيكان» لـ«الخليج»: انقطاع الإنترنت عن العالم مجرد شائعة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكدت «مؤسسة الإنترنت للأسماء والأرقام المخصصة» (ICANN) ل«الخليج» أن ما أشيع حول انقطاع الإنترنت عن العالم الشهر الجاري مجرد شائعة. وذلك رداً على ما تداولته العديد من مواقع الإنترنت والأفراد على منصات التواصل الاجتماعي حول شائعة انقطاع الإنترنت عن العالم يوم 11 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.

وقال باهر عصمت المدير الإداري لمكتب الشرق الأوسط وإفريقيا، بمؤسسة «آيكان» وهي مؤسسة غير ربحية معنية بضمان شبكة إنترنت عالمية مستقلة وآمنة وواحدة، إن ما يتم تداوله عن انقطاع الانترنت حول العالم غير صحيح.

وحسب «آيكان» فقد تم في مارس الماضي إنشاء مفتاح توقيع شفرة الدخول الأساسية لمنطقة الجذر (KSK) المستخدم من قبل الامتدادات الأمنية لنظام اسم النطاق (DNSSEC) تضمن أن المعلومات الواردة من نظام «DNS» حول اسم النطاق هي معلومات أصلية (أي موثوقة)، الأمر الذي يجعل الإنترنت أكثر أماناً للمستخدمين حول العالم.

وأعلنت «آيكان» كذلك عن إنشاء المفتاح الجديد خلال استبدال مفتاح KSK الذي يتم للمرة 49 وذلك يوم 27 إبريل / نيسان 2023 الماضي، وتم نسخ المفتاح إلى منشأة بديلة خلال الربع الثالث 2023.

وتخطط IANA لنشر المفتاح مسبقًا في نظام DNS، بدءًا من يناير/ كانون الأول 2024 والذي سيتم حفظه في وضع الاستعداد لمدة عامين تقريباً، وستُجري خلالها «آيكان» حملة توعية واسعة النطاق لمجتمع الإنترنت العالمي لضمان الانتقال السلس إلى المفتاح الجديد.

وكانت المرة الأولى التي يتم فيها تغيير المفتاح، ويشار إليه باسم «استبدال»، خلال العام 2018 بعد عدة سنوات من المشاورات والتصميم والاختبار.

وتم اعتبار هذا الاستبدال للمفتاح أمراً ناجحاً وأن هذا الجيل من المفتاح الجديد هو الخطوة الأولى في التكرار التالي لتلك الخطة.

ويتطلب أمن واستقرار نظام DNS القدرة على تغيير المفاتيح وتمارس عمليات الاستبدال هذه في مفتاح KSK للجذر، وهي عملية استبدال مفتاح بآخر، هذه الآليات لضمان الجاهزية التشغيلية المستمرة.

وسيستخدم المفتاح الجديد نفس خوارزمية التشفير وحجم المفتاح المستخدم حاليًا. وهناك ثمة مشروع منفصل قيد التنفيذ لتصميم عملية تغيير الخوارزمية المستخدمة للتوقيع على منطقة الجذر والتي ستعزز التغييرات المستقبلية في هذا المجال بالمعلومات المفيدة.