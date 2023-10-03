شكرا لقرائتكم خبر عن دبي الـ 6 عالمياً في مؤشر أفضل مدن العالم 2024 والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حافظت دبي على تصدرها منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فيما احتلت المركز السادس عالمياً، في أحدث تقرير لمؤشر «أفضل مدن العالم» الذي تصدره سنوياً الشركة الكندية «ريزونانس كونسلتنسي» للدراسات والأبحاث المتعلقة بالمدن والوجهات السياحية حول العالم. وبحسب نتائج مؤشر «أفضل مدن العالم للعام 2024» الذي أصدرته الشركة حديثاً، وترصد من خلاله أفضل مدن العالم من حيث الأداء، حافظت دبي على ذات التصنيف الإقليمي الذي حققته في نسخة العام الماضي بالمؤشر.

واحتفظت لندن، باريس، ونيويورك بالمراكز الثلاثة الأولى على المؤشر للعام الثالث على التوالي، كما احتفظت طوكيو بالمركز الرابع للعام الثاني على التوالي، فيما كان المركز الخامس هذا العام من نصيب سنغافورة. وذكرت الشركة في تقريرها إن دبي تشتهر بمشاريعها العمرانية غير العادية، مثل جزيرة «نخلة جميرا»، التي تضم بدورها فندق «أتلانتس النخلة»، و«برج خليفة»، أطول مبنى في العالم.

وقالت «ريزونانس كونسلتنسي»: «إن دبي خلال السنوات الماضية جعلت من تحطيم الأرقام القياسية العالمية هواية إذ دائماً ما يكون لديها الأعلى، والأطول، والأسرع، والأكبر، ونحو ذلك».

وتفوقت دبي على سان فرانسيسكو، برشلونة، أمستردام، وسيؤول، والتي جاءت في المراكز من السابع إلى العاشر على التوالي.

وأوضح التقرير أنه لا عجب أن تحتل دبي المرتبة الثامنة عالمياً في المؤشر الفرعي لـ«الوجهات السياحية الجاذبة» ضمن المؤشر الرئيسي، فهي تزخر بعدد لا نهاية له من الوجهات السياحية المتنوعة، بما في ذلك مراكز التسوق، وأحواض السمك الضخمة، ومنتجعات التزلج الداخلية، والنوافير الراقصة، والمتنزهات الترفيهية، والألعاب المائية، والعديد من المنتجعات المناسبة للعائلات.

وأشار التقرير إلى أن الامارة مهيأة لاستقبال الزوار وتفي باحتياجاتهم من الغرف الفندقية التي من المتوقع أن يتجاوز عددها مدن أخرى مثل لندن ونيويورك؛ وهذا يشير، بحسب التقرير، أن قطاع الضيافة في دبي معد بقوة.

واختتم التقرير حديثه عن دبي بالإشارة إلى أن تركيزه ينصب حالياً على «خطة دبي الحضرية 2040» التي تهدف إلى تزويد سكان المدينة بالقدرة على الوصول إلى 80% من احتياجاتهم ووجهاتهم اليومية خلال 20 دقيقة فقط، إما سيراً على الأقدام أو على الدراجات الهوائية، مما يعزز انتماءهم إلى هذه المدينة العالمية.