شكرا لقرائتكم خبر عن دبي تحتضن أكبر مشروع للطاقة الشمسية الموزعة على الأسطح في المنطقة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

حصلت مجموعة موانئ دبي العالمية «دي بي ورلد»، على الجائزة الذهبية في فئة برنامج الاستدامة البيئية، وذلك خلال حفل توزيع جوائز الاستدامة الخليجية 2023، تقديراً لجهودها في تمكين التحوّل المستدام من خلال برنامجها الخاص بالطاقة الشمسية.

ويُعد برنامج مجموعة موانئ دبي العالمية للطاقة الشمسية من أكبر برامج الطاقة الشمسية الكهروضوئية على الأسطح في دول مجلس التعاون الخليجي، وأكبر مشروع للطاقة الشمسية الموزعة على الأسطح في الشرق الأوسط. وقد تضمن البرنامج تركيب أكثر من 157,000 لوح شمسي عبر 57 كيلومتراً مربعاً من المنطقة الحرة لجبل علي (جافزا) وميناء راشد موزعة على أسطح المباني ومواقف السيارات والمستودعات.

وقال نبيل قائد، نائب الرئيس التنفيذي، الدعم المؤسسي، دي بي ورلد، دول مجلس التعاون الخليجي: «يمثل حصولنا على الجائزة الذهبية في فئة برنامج الاستدامة البيئية في حفل توزيع جوائز الاستدامة الخليجية شهادة على التزام موانئ دبي العالمية في مجالات تعزيز الابتكار المستدام والإشراف البيئي. ويؤكد برنامج الطاقة الشمسية الرائد على جهودنا للمساهمة بإحداث تأثير إيجابي على بيئتنا، بالإضافة إلى مسؤوليتنا المستمرة اتجاه مجتمعاتنا».

وأضاف قائد: «تدفعنا هذه الجائزة إلى الاستمرار بالتقدم والابتكار ورفع حدود أحلامنا وطموحاتنا في هذا المجال، كما تمكننا من وضع معايير جديدة، وإلهام الجهات الأخرى لبدء رحلتهم نحو تحقيق الاستدامة، للمساهمة برسم مستقبل أكثر خضرة».

الجدير بالذكر، أن برنامج الطاقة الشمسية يعتبر ركيزة أساسية وجزءاً من التزام مجموعة موانئ دبي العالمية للمساهمة بتحول الطاقة، والذي يتضمن أهدافاً طموحة، كخفض الانبعاثات الكربونية بنسبة 28٪ بحلول عام 2030 والوصول إلى صفر انبعاثات بحلول عام 2050. وتشمل الأهداف سلسلة الإمداد اللوجستي بأكملها، بما في ذلك الموانئ والمحطات، والخدمات اللوجستية والبحرية، مع وضع تنفيذ مصادر متجددة ومحايدة للكربون في صميم هذه الأهداف.

وتجدر الإشارة إلى أن جوائز الاستدامة الخليجية يتم توزيعها من قبل «الجوائز العالمية» للسنة السابعة على التوالي تقديراً لأبرز مبادرات وابتكارات الاستدامة في منطقة الخليج وخارجها، ويتم تحكيمها من قبل لجنة مختارة من خبراء القطاع.