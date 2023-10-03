شكرا لقرائتكم خبر عن شركات «راكز» تعرض منتجاتها على «أمازون» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رأس الخيمة: ”الخليج 365”

أبرمت مناطق رأس الخيمة الاقتصادية (راكز) مذكرة تفاهم استراتيجية مع أمازون الإمارات لتمكين الشركات المسجلة لدى راكز من عرض منتجاتها على موقع Amazon.ae والوصول إلى ملايين العملاء في الإمارات. وتهدف هذه المبادرة إلى دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز أعمالها في قطاع التجارة الإلكترونية بالاستفادة من المزايا والوسائل والخدمات والبرامج التي توفرها شركة أمازون والعاملون لديها من أجل تسهيل عملية التحول إلى الاقتصاد الرقمي.

وُقّعت مذكرة التفاهم بين راكز وأمازون بهدف تعزيز التعاون بين الجهتين، إذ مثلهما كل من رامي جلاّد، الرئيس التنفيذي لمجموعة راكز، وياسمين فريك، مديرة نجاح البائعين في أمازون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وتنص بنود الشراكة على تمكين أعضاء مجتمع أعمال راكز من الوصول إلى محفظة متنوعة من خدمات أمازون، والتي تشمل وسائل تسجيل البائعين وتجهيز منصاتهم الإلكترونية بمنتهى السهولة، بالإضافة إلى تثقيف البائعين عبر الدورات التدريبية، وتنظيم ورش عمل حضورية وندوات افتراضية مباشرة، فضلاً عن توفير فرق دعم لضمان سهولة الانتقال إلى التجارة الإلكترونية.

إمكانيات هائلة

وقال رامي جلاّد، الرئيس التنفيذي لمجموعة راكز: «تشير التوقعات إلى وصول عائدات قطاع التجارة الإلكترونية في دولة الإمارات لما يعادل 9.2 مليار دولار بحلول عام 2026، حيث تتمتع الشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة في الفضاء الإلكتروني بإمكانيات هائلة تساعدها على تحقيق النجاح. ويسرنا التعاون مع أمازون لإتاحة الفرصة أمام الشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة لدى مجتمع أعمال راكز للاستفادة من المزايا التي يقدمها موقع أمازون، والتي ستساعدهم على بلوغ آفاق جديدة».

تضم راكز في الوقت الراهن ما يزيد على 18 ألف شركة يندرج معظمها تحت فئة الشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة تحديداً في مجال بيع السلع والمنتجات.

وأضاف جلاّد: «إن تزويد الشركات الصغيرة والمتوسطة بالأدوات اللازمة لتوسعة نطاق عملياتها الإلكترونية من شأنه أن يمكنها من زيادة مبيعاتها ودفعها نحو الابتكار، والإسهام في تعزيز قطاع البيع بالتجزئة عبر التجارة الإلكترونية في دولة الإمارات. ويأتي ذلك تماشياً مع رؤيتنا المتمثلة في دعم قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في إمارة رأس الخيمة، ويؤكّد التزامنا بدعم الجهود نحو تعزيز التنويع الاقتصادي وتطوير القطاعات الاقتصادية غير النفطية في الدولة».

توسيع الأعمال

ومن جهتها قالت ياسمين فريك، مديرة نجاح البائعين في أمازون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: «نولي اهتماماً بالغاً للشركات الصغيرة والمتوسطة في أمازون كونها تمثّل جوهر مهمتنا التي تتمحور حول العملاء. كما يلعب بائعونا دوراً محورياً في إثراء تجربة عملائنا، إذ يقدمون مجموعة واسعة من المنتجات بأسعار تنافسية. يوفّر البيع على موقع Amazon.ae الفرصة للبائعين لتوسعة أعمالهم من خلال الاستفادة من تطبيقات أعمالنا لتقديم خدمة أفضل لملايين العملاء الذين يزورون موقع أمازون يومياً من جميع أنحاء دولة الإمارات. ويتواءم ذلك بشكل وثيق مع أهدافنا المتمثلة في عرض منتجات 100,000 شركة بما في ذلك الشركات الصغيرة والمتوسطة المحلية على موقع Amazon.ae بحلول عام 2026 على النحو الذي يتماشى مع أجندة دبي الاقتصادية (D33)».