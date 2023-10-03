شكرا لقرائتكم خبر عن «بنك الشارقة» يقلص خسائر النصف الأول 27% والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

قلص «بنك الشارقة» خسائره بنسبة 27% إلى 143.3 مليون درهم بنهاية النصف الأول 2023، مقارنة بخسائر قدرها 195.3 مليون درهم خلال نفس الفترة من عام 2022.

وتراجعت خسائر البنك خلال الفترة بسبب تحقيق استرجاع انخفاض قيمة الموجودات المالية خلال النصف الأول 2023 قدرها 2.9 مليون درهم، مقابل تسجيل خسارة الانخفاض قدرها 138.3 مليون درهم خلال نفس الفترة من عام 2022.

وانخفض الاستهلاك بنسبة 17% ليصل إلى 13.8 مليون درهم مقابل 16.7 مليون درهم خلال النصف الأول 2022.