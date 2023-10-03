شكرا لقرائتكم خبر عن «نيكاي» يتراجع لأدنى مستوى في 4 أشهر والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تراجع المؤشر «نيكاي» الياباني إلى أدنى مستوى له في أربعة أشهر، الثلاثاء، مع تأثر معنويات المستثمرين بارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية، وتعهد مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بإطالة أمد تشديد السياسات المالية.

واصل المؤشر «نيكاي» خسائره في فترة ما بعد الظهيرة، وانخفض إلى 31157.40 للمرة الأولى منذ الأول من يونيو/حزيران قبل أن يغلق متراجعاً 1.64% عند 31237.94 نقطة.

ومن بين 225 شركة على المؤشر، انخفضت أسهم 211، وارتفعت أسهم 11، فيما بقيت أسهم ثلاث شركات دون تغيير. وخسر المؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً نحو 1.68%.

وارتفعت عوائد سندات الخزانة لأجل عشر سنوات إلى أعلى مستوى لها في 16 عاماً فوق 4.7% الليلة الماضية، ما دفع الين إلى أدنى مستوياته في عام عند نحو 150 للدولار. وتراجع سهما تويوتا موتور 3.05% ومازدا 6%.

وانخفض النفط الخام 2% الليلة الماضية، بعد أن تعهدت قيادات بمجلس الاحتياطي الاتحادي بتشديد السياسة المالية.

ونتيجة لذلك كانت أسهم قطاع الموارد الأسوأ أداء. ومن بين المجموعات الصناعية البالغ عددها 33 في بورصة طوكيو، قاد قطاع التعدين الانخفاضات وتراجع 6.26%، وتلاه قطاع الشركات المنتجة للنفط والفحم الذي هبط 5.47%. (رويترز)