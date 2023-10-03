شكرا لقرائتكم خبر عن «الجزيرة ريت»: تجديد عقد إيجار مستودع في جدة بـ 1.14 مليون ريال سنويا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشفت شركة الجزيرة للأسواق المالية عن تجديد عقد إيجار مستودع رقم (1) والذي تقدر مساحته بـ 10,414 متر مربع مع المستأجر شركة "سوالة للتخزين المحدودة"، والذي يقع في منطقة الخمرة في مدينة جدة والمملوك لصندوق الجزيرة ريت.

وقالت الشركة في بيان على «تداول»: إن فترة الإيجار ستكون على مدى 3 سنوات ميلادية، بقيمة إيجار سنوي تقدر بنحو 1.145 مليون ريال.

وأضافت أن تاريخ انتهاء الإيجار: 19/11/2026.