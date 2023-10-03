شكرا لقرائتكم خبر عن 6 نوفمبر.. جمعية «الدريس» تصوت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دعا مجلس إدارة شركة الدريس للخدمات البترولية والنقليات، المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية الحادية عشر (الاجتماع الأول) حضورياً أوعن طريق وسائل التقنية الحديثة وذلك في يوم 6 نوفمبر المقبل.

وقالت الشركة في بيان على «تداول»: إن جدول أعمال الجمعية يتضمن: التصويت على تعديل المادة رقم (17) "تكوين مجلس الإدارة" بالنظام الأساس للشركة.

وأضافت أن جدول الأعمال يتضمن: التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة الجديدة (السابعة) لمدة أربع سنوات اعتباراً من 22/12/2023م وتنتهي في 21/12/2027م بطريقة التصويت التراكمي ولا يسري قرار الانتخاب لعدد (8) أعضاء إلا بعد الموافقة على البند الأول.