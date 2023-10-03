الاقتصاد

6 نوفمبر.. جمعية «الدريس» تصوت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - دعا مجلس إدارة شركة الدريس للخدمات البترولية والنقليات، المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية الحادية عشر (الاجتماع الأول) حضورياً أوعن طريق وسائل التقنية الحديثة وذلك في يوم 6 نوفمبر المقبل.

وقالت الشركة في بيان على «تداول»: إن جدول أعمال الجمعية يتضمن: التصويت على تعديل المادة رقم (17) "تكوين مجلس الإدارة" بالنظام الأساس للشركة.

وأضافت أن جدول الأعمال يتضمن: التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة الجديدة (السابعة) لمدة أربع سنوات اعتباراً من 22/12/2023م وتنتهي في 21/12/2027م بطريقة التصويت التراكمي ولا يسري قرار الانتخاب لعدد (8) أعضاء إلا بعد الموافقة على البند الأول.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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