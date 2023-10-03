شكرا لقرائتكم خبر عن «عطاء التعليمية»: هيئة المنافسة توافق على إتمام صفقة شراء كامل حصص «جيل المجد» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشفت شركة عطاء التعليمية عن صدور قرار الهيئة العامة للمنافسة أمس الأول بعدم الممانعة علي إتمام صفقة شراء المجموعة العربية للتعليم والتدريب القابضة (شركة تابعة) لكامل الحصص في شركة جيل المجد العالمية.

ووفقا لبيان الشركة على «تداول»، فإن ملكية شركة المجموعة العربية للتعليم والتدريب القابضة ستكون 100% من حصص شركة جيل المجد.

وقالت الشركة: إن الأثر المالي للصفقة على النتائج المالية سيظهر في العام المالي المنتهي في 31 يوليو 2023.