شكرا لقرائتكم خبر عن «غازكو» تمدد مذكرة تفاهم مع «البحري» لإنشاء شركة للنقل البري والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشفت شركة الغاز والتصنيع الأهلية (غازكو) عن تمديد مذكرة التفاهم مع شركة البحري لبحث سبل التعاون بينهم في الدخول في شراكة لإنشاء شركة تعمل في نشاط النقل البري والخدمات اللوجستية.

وقالت الشركة في بيان على «تداول»: إن تمديد مذكرة التفاهم جاء بناء على رغبة الطرفين باستمرار التعاون بينهم، فيما ستمدد مذكرة التفاهم لمدة سنة ميلادية لتنتهي في 3 أكتوبر 2024.

وكانت شركة (غازكو) قد وقعت في 2 أكتوبر 2022، مذكرة تفاهم غير ملزمة مع شركة البحري لبحث سبل التعاون بينهم في الدخول في شراكة لإنشاء شركة تعمل في نشاط النقل البري والخدمات اللوجستية.