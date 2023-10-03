شكرا لقرائتكم خبر عن «إعادة»: «موديز» تؤكد على التصنيف الائتماني للشركة في «الفئة A3» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشفت الشركة السعودية لإعادة التأمين "إعادة" أن وكالة التصنيف الإئتماني الدولية موديز أكدت على تصنيفها في الفئة A3 للقوة المالية للتأمين بالمقياس العالمي وتصنيف المقياس المحلي للقوة المالية للتأمين في الفئة A1.sa بنظرة مستقبلية مستقرة بحسب تقريرها الصادر في تاريخ 02/10/2023م.

وقالت الشركة في بيان على «تداول»: إن تصنيف القوة المالية لشركة إعادة يعكس عوامل شملت: قوة مكانتها السوقية وعلامتها التجارية في المملكة العربية السعودية باعتبارها الشركة السعودية الوحيدة المختصة بإعادة التأمين، فضلاً عن حضورها المتنامي في أسواقها المستهدفة في آسيا وأفريقيا ولويدز.

كفاية رأس المال

وأضافت أن من ضمن العوامل: موقعها المتميز في السوق السعودي نظرا لأحقية الحصول على جزء من أقساط التأمين التي تسندها شركات التأمين الرئيسية في السوق، وقوة جودة الأصول التي تتجلى في محفظة استثماراتها المحافظة، وكفاية رأس المال الجيدة، سواء من ناحية مستويات رأس المال أو من ناحية التعرض البسيط نسبيا لمخاطر الكوارث الطبيعية.

وأشارت إلى أن من ضمن العوامل: المرونة المالية القوية وعدم وجود رافعة مالية، والوصول الجيد لأسواق رأس المال في المملكة العربية السعودية نظرا لتواجد الشركة في البورصة السعودية، بالإضافة إلى وجود قاعدة مستثمرين واسعة النطاق.

تنوع جيد

وبحسب الشركة أكد التقرير على أن: شركة إعادة حققت تنوعًا جيدًا عبر المنتجات والمناطق، مضيفة أن إستراتيجية الاستثمار لشركة إعادة متحفظة نسبيا، مع توفر سيولة مرتفعة وتعرض متوسط لمخاطر الأصول المرتفعة، فيما لفتت إلى أن لدى شركة إعادة برنامج إعادة تأمين مدعوما بشكل قوي من شركات إعادة التأمين ذات تصنيف عالي، فيما تعتبر كفاية رأس المال شركة إعادة قوية.

وأوضحت أن كفاية الاحتياطيات لدى الشركة متقدمة بالنسبة للمنطقة، مدعومة بخبرات اكتوارية داخلية وخارجية، فيما لدى شركة إعادة مرونة مالية حيث لا يوجد لديها أي ديون، كما أن إدراجها في السوق المالية السعودية يوفر لها وصولاً جيدًا إلى أسواق رأس المال.

ومن المتوقع أن يساهم الحفاظ على هذا التصنيف في دعم المركز التنافسي للشركة وتعزيز فرص نمو أعمالها في الأسواق المحلية والعالمية.