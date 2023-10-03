شكرا لقرائتكم خبر عن نيكي الياباني يتراجع لأدنى مستوى في 4 أشهر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تراجع المؤشر نيكي الياباني إلى أدنى مستوى له في 4 أشهر اليوم الثلاثاء مع تأثر معنويات المستثمرين بارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية وتعهد مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بإطالة أمد تشديد السياسات المالية.

وواصل المؤشر نيكي خسائره في فترة ما بعد الظهيرة وانخفض إلى 31157.40 للمرة الأولى منذ الأول من يونيو قبل أن يغلق متراجعا 1.64 % عند 31237.94 نقطة.

ومن بين 225 شركة على المؤشر، انخفضت أسهم 211 وارتفعت أسهم 11 فيما بقيت أسهم ثلاث شركات دون تغيير.

وخسر المؤشر توبكس الأوسع نطاقا نحو 1.68 %.

وارتفعت عوائد سندات الخزانة لأجل عشر سنوات إلى أعلى مستوى لها في 16 عاما فوق 4.7 % الليلة الماضية، مما دفع الين إلى أدنى مستوياته في عام عند نحو 150 للدولار.

وتراجع سهما تويوتا موتور 3.05 % ومازدا 6 %.

وانخفض النفط الخام 2 % الليلة الماضية بعد أن تعهدت قيادات بمجلس الاحتياطي الاتحادي بتشديد السياسة المالية.

ونتيجة لذلك كانت أسهم قطاع الموارد الأسوأ أداء. ومن بين المجموعات الصناعية البالغ عددها 33 في بورصة طوكيو، قاد قطاع التعدين الانخفاضات وتراجع 6.26 % وتلاه قطاع الشركات المنتجة للنفط والفحم الذي هبط 5.47 %.

