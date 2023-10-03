شكرا لقرائتكم خبر عن «قمة السعودية» توقع اتفاقية تسهيلات مع بنك الرياض بـ 30 مليون ريال والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وقعت شركة قمة السعودية للتجارة اتفاقية خط تسهيلات من بنك الرياض متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية بقيمة 30 مليون ريال.

وقالت الشركة في بيان على «تداول»: إن قيمة الاتفافقية تنقسم إلى 20 مليون ريال لغرض سداد مستحقات الموردين و10 ملايين ريال لإصدار خطابات الضمانات البنكية.

وأضافت أن مدة الاتفاقية 32 شهرا تنتهي في 30 مايو 2026، مشيرة إلى أن الضمانات المقدمة مقابل التمويل: توقيع سند لأمر بقيمة التسهيلات وتجيير عوائد بوليصة التأمين لصالح بنك الرياض كمستفيد آول.

وأضافت أن الهدف من التمويل: سداد مستحقات الموردين إاصدار خطابات الضمانات البنكية.