الاقتصاد

«السيف غاليري» تفتتح فرعها الثاني في الكويت

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - افتتحت شركة متاجر السيف للتنمية والاستثمار (السيف غاليري) فرعها الثاني في دولة الكويت، فيما يعد هذا الفرع رقم 68 بمساحة 2250 متر مربع.

وقالت الشركة في بيان على «تداول»: إن الفرع هو امتداد للتوسع داخل دولة الكويت، مشيرة إلى أن الفرع الأول افتتحته الشركة بداية الربع الثاني من عام 2023م.

وأوضحت أن التوسع يأتي وفقاً للاستراتيجية التوسعية خارج ، مشيرة إلى أن الأثر المالي لمعرض الكويت سيظهر اعتباراً من خلال الربع الرابع من عام 2023م.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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