شكرا لقرائتكم خبر عن «السيف غاليري» تفتتح فرعها الثاني في الكويت والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - افتتحت شركة متاجر السيف للتنمية والاستثمار (السيف غاليري) فرعها الثاني في دولة الكويت، فيما يعد هذا الفرع رقم 68 بمساحة 2250 متر مربع.

وقالت الشركة في بيان على «تداول»: إن الفرع هو امتداد للتوسع داخل دولة الكويت، مشيرة إلى أن الفرع الأول افتتحته الشركة بداية الربع الثاني من عام 2023م.

وأوضحت أن التوسع يأتي وفقاً للاستراتيجية التوسعية خارج السعودية، مشيرة إلى أن الأثر المالي لمعرض الكويت سيظهر اعتباراً من خلال الربع الرابع من عام 2023م.