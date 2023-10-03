وزير الاقتصاد والتخطيط يقيم حفل استقبال لوفد المملكة المشارك في اجتماع اللجنة السعودية البرتغالية المشتركة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365-واس

أقام معالي وزير الاقتصاد والتخطيط الأستاذ فيصل بن فاضل الإبراهيم حفل استقبال لممثلي الجهات الحكومية وشركات القطاع الخاص المشاركين في اجتماع الدورة السادسة للجنة السعودية البرتغالية المشتركة ومنتدى الاستثمار السعودي البرتغالي المقامة في العاصمة البرتغالية لشبونة.

ويرأس معاليه وفد المملكة المشاركة في اجتماع الدورة السادسة للجنة السعودية البرتغالية المشتركة التي تهدف إلى تقوية العلاقات الاقتصادية وتستعرض الفرص الاستثمارية بين البلدين إلى جانب تعزيز التعاون في مختلف المجالات.