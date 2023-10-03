وزير الاقتصاد والتخطيط يبحث مع الأمين التنفيذي لمجتمع الدول الناطقة باللغة البرتغالية (cplp) تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365-واس

بحث معالي وزير الاقتصاد والتخطيط الأستاذ فيصل بن فاضل الإبراهيم، أمس، مع الأمين التنفيذي لمجتمع الدول الناطقة باللغة البرتغالية (CPLP) زكرياس دا كوستا، تعزيز العلاقات الثنائية بين المملكة وجمهورية البرتغال وآخر التطورات ذات الاهتمام.

ويأتي الاجتماع على هامش ترؤس معاليه اجتماع الدورة السادسة للجنة السعودية البرتغالية المشتركة المنعقدة في العاصمة البرتغالية لشبونة.