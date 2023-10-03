الاقتصاد

وزير الاقتصاد والتخطيط يبحث مع الأمين التنفيذي لمجتمع الدول الناطقة باللغة البرتغالية (cplp) تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365-واس

بحث معالي وزير الاقتصاد والتخطيط الأستاذ فيصل بن فاضل الإبراهيم، أمس، مع الأمين التنفيذي لمجتمع الدول الناطقة باللغة البرتغالية (CPLP) زكرياس دا كوستا، تعزيز العلاقات الثنائية بين المملكة وجمهورية البرتغال وآخر التطورات ذات الاهتمام.

ويأتي الاجتماع على هامش ترؤس معاليه اجتماع الدورة السادسة للجنة البرتغالية المشتركة المنعقدة في العاصمة البرتغالية لشبونة.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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