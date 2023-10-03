مدعوم بزيادة المبيعات .. انتعاش القطاع غير النفطي في سبتمبر

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

تسارع نمو أنشطة الأعمال في القطاع غير النفطي في السعودية خلال سبتمبر، من أدنى مستوى في 11 شهرا المسجل في أغسطس، إذ دعمت زيادة المبيعات الإنتاج الكلي.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات في السعودية المعدل في ضوء العوامل الموسمية إلى 57.2 في سبتمبر من 56.6 في أغسطس، والذي كان المستوى الأدنى منذ سبتمبر أيلول 2022، ليتجاوز بفارق كبير مستوى 50 الذي يدل على النمو ويتخطى مجددا متوسطه طويل الأجل البالغ 56.9.

وانتعش إجمالي الإنتاج من أدنى مستوى في 19 شهرا في أغسطس مع صعود المؤشر الفرعي إلى 62.8 من 59.1 في الشهر السابق بفضل زيادة سريعة للأعمال الجديدة، وقفز المؤشر الفرعي للطلبيات الجديدة 4 نقاط إلى 64.2 لكن وتيرة الزيادة ظلت أبطأ من متوسطها منذ بداية العام.