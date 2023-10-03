شكرا لقرائتكم خبر عن 13 شركة هندية تزور مصر لبحث فرص الاستثمار بقطاعات الطاقة والكيماويات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يزور مصر وفد من 13 شركة هندية، غدًا الأربعاء، لبحث فرص الاستثمار وتوسيع خطوط إنتاجها ومنح وكالاتها لشركات مصرية، وتعمل الشركات في قطاعات الطاقة الجديدة والمتجددة، والكيماويات (بولي كلوريد، والصودا الكاوية، وكلوريد الكالسيوم)، واللوجستيات، والتدريب المهني والتعليم، والمعدات والجرارات الزراعية، والهندسة والبناء، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومنصات إلكترونية خاصة بتجارة التجزئة، والمخبوزات والحلويات، والمدن الصناعية الذكية والمستدامة، والتعبئة والتغليف.

ومن المقرر أن يلتقي الوفد الهندي، وراف برافين سينج المستشار التجاري والاقتصادي بسفارة الهند بالقاهرة مع مجموعة من رجال الأعمال المصريين بمقر الجمعية بميدان الجيزة.

وبلغت قيمة الاستثمارات الهندية في مصر 33.1 مليون دولار خلال النصف الأول من العام المالي 2022/ 2023 مقابل 24.2 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام المالي 2021 /2022 بنسبة ارتفاع قدرها 36.8%.

فيما ارتفع قيمة التبادل التجاري بين مصر والهند لتسجل 6 مليارات دولار خلال عام 2022 مقابل 5.3 مليار دولار خلال عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 13.7%؛ وسجلت قيمة الصادرات المصرية إلى الهند 1.9 مليار دولار خلال عام 2022 مقابل 2 مليار دولار خلال عام 2021 بنسبة انخفاض قدره 6.5%.

بينما بلغت قيمة الواردات المصرية من الهند 4.1 مليار دولار خلال عام 2022 مقابل 3.2 مليار دولار خلال عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 26.4%، وفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.