شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإسكان يتابع موقف المشروعات السكنية والخدمية بمدينة قنا الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تابع الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مع المهندس أيمن رشاد، رئيس جهاز تنمية مدينة قنا الجديدة، مستجدات المشروعات السكنية والخدمية المختلفة بالمدينة، التى يتم تنفيذها على مساحة إجمالية 29485 فدانا، والتي تقع فى الشمال الشرقى من مدينة قنا الأم على طريق قنا/سفاجا بالكيلو 8.

وأوضح الدكتور عاصم الجزار أنه بالنسبة لوحدات المبادرة الرئاسية "سكن كل المصريين"، فتضم المدينة 6800 وحدة سكنية، تم وجارٍ تنفيذها بمناطق متعددة بالمدينة.

وشدد وزير الإسكان على ضرورة مواصلة الجهود المبذولة في تنفيذ المشروعات، ولا سيما المشروعات الخدمية بالمدينة لتلبية احتياجات المنتقلين للسكن بها والمترددين عليها، مشيراً إلى أنه تم ويجري تنفيذ نحو 49 مبنى خدميا متنوعا بالمدينة، كما تم حتى الآن تخصيص 10558 قطعة أرض سكنية صغيرة متنوعة ما بين إسكان اجتماعي وبيت الوطن وإسكان متميز، بهدف تمكين المواطنين من بناء مسكنهم الخاص، إلى جانب تخصيص قطع الأراضي الاستثمارية متنوعة الأنشطة.

وأوضح المهندس أيمن رشاد، رئيس جهاز تنمية مدينة قنا الجديدة، أن المشروعات الخدمية بالمدينة بها: (مبنى أمني - 8 مدارس تم تشغيل 7 منها وجارٍ تنفيذ مدرسة بالحى الثالث، و3 وحدات صحية ومبنى إسعاف ومستشفى، و3 ملاعب كرة قدم ومركز شباب، و 14 مبنى خدمات عامة –و8 حضانات تم تنفيذ 6 منها وجارٍ تنفيذ اثنتين، ومسجد، و8 أسواق تجارية تم تشغيل 6 منها وجارٍ تنفيذ اثنتين، بتكلفة 595 مليون جنيه، كما تم تخصيص 24 قطعة أرض لإقامة دور عبادة( مساجد – كنائس ).

وقال رئيس جهاز مدينة قنا الجديدة إنه فى مجال الاستثمار في قطع الأراضي الخدمية، فقد تم تخصيص 8 قطع أراض بنشاط تعليمى، و 27 قطعة أرض بأنشطة " تجارية وخدمية"، و4 قطع أراضٍ بنشاط بنوك، و4 قطع أراضٍ بأنشطة طبية مختلفة، و 3 قطع أراضٍ بأنشطة " ترفيهية "، و 15قطعة أرض بنشاط " مخزن "، و7 قطع أراضٍ بأنشطة ( عمرانى متكامل – عمرانى مختلط – تجمعات سكنية ) بإجمالى مساحة 278 فدانا، و 3 محطات تموين سيارات، و4 قطع أراضٍ بنشاط مخابز، وقطعتي أرض بنشاط (معهد عالٍ)، و5 قطع أراضٍ بأنشطة مختلفة، وقطعة أرض بنشاط ثقافى، مضيفاً أن إجمالــي قطع الأراضي الاستثمارية الخدمية بالمدينة 83 قطعة أرض، بجانب قطع الأراضى الاستثمارية التى تم طرحها على الموقع الإلكترونى لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة فى أشهر (9،8،7) من العام الجاري، والتي شملت قطعتي أرض بنشاط عمرانى ( متكامل – مختلط )، وقطعتي أرض بنشاط مخازن، و6 قطع أراضٍ بنشاط ( تجارى إدارى فندقى ترفيهي – تجارى – تجارى إدارى )، وقطعة أرض بنشاط ترفيهى، وقطعة أرض بنشاط مخابز، وقطعة أرض بنشاط طبى.

ولفت رئيس جهاز مدينة قنا الجديدة إلى أنه تم تخطيط المنطقة الصناعية بمساحة 487.5 فدان وتضم ( 955 ) قطعة أرض وجارٍ تنفيذ أعمال المرافق بها، حيث من المقرر أن توفر المنطقة الصناعية حوالى 40 ألف فرصة عمل.

وأشار رئيس جهاز مدينة قنا الجديدة، إلى أن مشروعات المرافق ومحطات مياه الشرب والصرف والطرق والزراعة شملت تنفيذ المرحلة الأولى من محطة تنقية المياه بطاقة 23.5 ألف م3/يوم، ومحطة محولات كهرباء قنا الجديدة جهد 66/22 ك.ف سعة 2*40 ميجا ف.أ قابلة للتوسع، والطريق الفاصل بين منطقة الامتداد الشرقي بالمدينة ومنطقة التنمية الزراعية بطول 8 كم، وشبكات المياه والري والصرف بالحيين الثالث والرابع ومركز خدمات المدينة ومنطقة الخدمات الإقليمية والمنطقة السياحية والترفيهية بمساحة 1900 فدان، وزراعة وتشجير مناطق الإسكان الاجتماعي والإسكان القومي والمدخل الرئيسي للمدينة والطريق الدائري، وأرصفة وبلدورات وأعمال زراعة بالجزر الوسطى للطرق الرئيسية بالمنطقة 4 بالحي الثاني ومنطقة النوادى، وجارٍ تنفيذ المرحلة الأولى من محطة معالجة الصرف الصحي بطاقة 15500م3/يوم، وشبكات الكهرباء للحيين الثالث والرابع والمنطقة السياحية والترفيهية ومنطقة الخدمات الإقليمية ومركز خدمات المدينة، والأعمال المدنية والميكانيكية لخزان مياه الشرب العالى، وشبكات الصرف الصحى بمنطقة غرب المدينة، وأعمال الطرق بالحيين السكنيين الثالث والرابع، وبدء تنفيذ طرق المنطقة السياحية والترفيهية.