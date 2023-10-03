شكرا لقرائتكم خبر عن رهن قطعة أرض بـ 2.4 مليار درهم في دبي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

سجلت تعاملات السوق العقاري في دبي، الثلاثاء، رهن قطعة أرض ضمن منطقة «الوصل» بقيمة 2.4 مليار درهم، وتبلغ مساحتها 120 ألف قدم مربعة. وبلغ إجمالي الرهون 2.56 مليار درهم نتجت عن 74 معاملة، حسب بيانات «دبي ريست».

ولامست مبيعات القطاع حاجز 640 مليون درهم نتجت عن 207 صفقات، جاءت أعلاها في «نخلة جميرا» بقيمة 99 مليون درهم من خلال 3 صفقات، ثم «الحبية الخامسة» ثانية بنحو 96 مليون درهم نتجت عن 20 صفقة، وجاءت «نخلة جبل علي» ثالثة بـ 50 مليون درهم من خلال صفقتين فقط.

أما الهبات فحققت 220 مليون درهم نتجت عن 21 إجراء.