شكرا لقرائتكم خبر عن «المركزي» يخفض توقعاته بشأن التضخم في الإمارات 2023 والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - خفض مصرف الإمارات المركزي توقعاته بشأن التضخم بشكل طفيف لعام 2023، من 3.1% إلى 2.8%. ويعكس التعديل نحو الانخفاض بشكل أساسي، بحسب التقرير الاقتصادي الربع سنوي لـ«المركزي»، التأثير الأقوى المتوقع لانخفاض أسعار النفط بالنسبة إلى أسعار النقل، والذي يقابله جزئياً ارتفاع أسعار المساكن. وتشمل العوامل الأخرى، التي تشكّل جزءاً صغيراً من التعديل، انخفاض أسعار الأغذية، وارتفاع سعر صرف الدرهم الإماراتي والاتجاهات العالمية لخفض التضخم.

وتوقع «المركزي» أن يسهم فرض ضريبة الدخل على الشركات في شهر يونيو 2023 بشكل بسيط، في توقعات التضخم. ومن المتوقع أن يتباطأ التضخم في عام 2024 أكثر ليصل إلى 2.6%، وهو تعديل بالانخفاض من 2.8% وبشكل أساسي بسبب مواصلة الاعتدال في أسعار النقل والغذاء.

وأشار «المركزي» في تقريره إلى أن التضخم في مؤشر أسعار المستهلك في دبي واصل تراجعه في الربع الثاني من عام 2023، تماشياً مع الاتجاهات العالمية، وظل دون المتوسط العالمي. ووفقاً لمركز دبي للإحصاء، انخفض التضخم الكلي في مؤشر أسعار المستهلك إلى 2.8%على أساس سنوي في الربع الثاني من عام 2023، من 4.6% على أساس سنوي في الربع الأول من 2023. وتواصل اتجاه خفض التضخم في شهر يوليو 2023، مع ارتفاع بسيط في الأسعار بنسبة 1% على أساس سنوي. وبلغ التضخم في السلع والخدمات غير المتداولة نسبة 2.9% على أساس سنوي في الربع الثاني من عام 2023، بانخفاض من 4.2% على أساس سنوي في الربع السابق، وواصل اعتداله إلى 1.5% على أساس سنوي في شهر يوليو. وبشكل مماثل، انخفض التضخم في السلع والخدمات المتداولة إلى 2.3% على أساس سنوي من 5.7%على أساس سنوي في الربع الأول من عام 2023، وزاد انخفاضه أيضاً إلى 0.4% في شهر يوليو على أساس سنوي.

تراجعات كبيرة في أسعار النقل

وبحسب تقرير «المركزي»، كان انخفاض التضخم في مؤشر أسعار المستهلك في الربع الثاني من عام 2023 وفي يوليو 2023، مدفوعاً بشكل أساسي بتراجعات كبيرة في أسعار النقل بنسبة 9.8% على أساس سنوي، وبنسبة 19.7% على أساس سنوي على التوالي، ما يعكس تراجع أسعار الطاقة عالمياً. وواصلت أسعار التبغ أيضاً تراجعها، ولكن بمساهمة بسيطة في أرقام التضخم. وفي شهر يوليو، انخفضت أيضاً أسعار الترفيه والرياضة والثقافة بنسبة 6.7% على أساس سنوي، وكانت هذه التراجعات في الأسعار أكثر من الزيادات التي قابلتها في أسعار المساكن (التي بلغ وزنها، إلى جانب المياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى نسبة 40.7%) بنسبة 5.7% على أساس سنوي في الربع الثاني من عام 2023 وبنسبة 6.1% على أساس سنوي في شهر يوليو 2023، مرتفعة من 4.7% على أساس سنوي في الربع الأول من عام 2023، والزيادات في أسعار السلع المنزلية (التي يظل وزنها معتدلاً عند 3.5%) نسبة 8.2% على أساس سنوي في الربع الثاني من عام 2023 وبنسبة 7.7% على أساس سنوي في شهر يوليو 2023. تعكس هذه الأرقام ارتفاع الطلب في قطاع العقارات، فضلاً عن ارتفاع أسعار الإيجارات. أما بالنسبة إلى الفئات الأخرى ذات الأوزان الكبيرة نسبياً في مؤشر أسعار المستهلك في دبي، واصلت الأغذية والمشروبات إظهار اتجاه تنازلي، حيث وصلت إلى 3.2%على أساس سنوي في شهر يوليو/ تموز.