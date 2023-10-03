شكرا لقرائتكم خبر عن وزير البترول الهندي: تجاوز سعر النفط 100 دولار لن يكون في مصلحة أحد والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال وزير البترول الهندي، الثلاثاء، خلال مؤتمر «أديبك» للطاقة في أبوظبي: «إن الهند ستتدبر أمرها إذا تجاوز سعر النفط 100 دولار للبرميل على الرغم من أن هذا السعر لن يكون في مصلحة أحد».

وقال هارديب سينغ بوري: «إذا تجاوز السعر 100 دولار، فإن هذا لن يكون في مصلحة أي دولة منتجة ولا أي أحد. ستكون هناك فوضى منظمة كبيرة».

وأضاف: «أملي هو ألا يتجاوز السعر 100 دولار، لا ينبغي أن تقلقوا بشأن التأثير في الهند، الهند ستتدبر أمرها. الهند اقتصاد كبير. ولديها الكثير من الإنتاج المحلي. سنجري خفضاً، سنفعل شيئاً... أشعر بالقلق حيال ما يحدث لأجزاء أخرى من العالم النامي».

(رويترز)