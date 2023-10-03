شكرا لقرائتكم خبر عن «توتال إنرجيز»: أسعار الغاز الطبيعي المسال ستنخفض بحلول نهاية العقد والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال باتريك بويانيه، الرئيس التنفيذي لشركة توتال إنرجيز الفرنسية للطاقة في قطر، الثلاثاء: «إن الأسعار العالمية للغاز الطبيعي المسال من المتوقع أن تنخفض بحلول نهاية العقد مع توفر إمدادات جديدة».

وقال بويانيه للصحفيين خلال احتفالية لوضع حجر الأساس لتوسيع منشأة للغاز الطبيعي المسال بحقل الشمال العملاق في قطر: «إن إمدادات الغاز الطبيعي المسال من المتوقع أن تزيد بنحو 100 مليون طن سنوياً، أو نحو 20% بحلول 2030، خاصة من المشروعات الجديدة في قطر والولايات المتحدة».

ارتفاع أسعار الغاز

وارتفعت أسعار الغاز الطبيعي المسال عالمياً إلى مستوى قياسي في أعقاب الحرب في أوكرانيا العام الماضي، مع سعي أوروبا إلى الحصول على بديل لإمدادات الغاز الروسية التي كانت تصل إليها عبر خطوط الأنابيب.

وقال بويانيه: «من الأفضل للجميع أن يكون هناك المزيد من المعروض في السوق لتحقيق استقرار في الأسعار بدلاً من وجود نقص في السوق مثلما هي الحال اليوم. ربما بحلول نهاية العقد سنشهد تراجعاً في الأسعار الخاصة بالغاز الطبيعي المسال». (رويترز)