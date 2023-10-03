شكرا لقرائتكم خبر عن 200 متحدث عالمي يشاركون في مؤتمر التعدين الدولي يناير المقبل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يشارك نحو 200 متحدث عالمي في جلسات النسخة الثالثة من مؤتمر التعدين الدولي، الذي سيُعقد بمركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات في مدينة الرياض خلال الفترة من 9 إلى 11 يناير 2024.

وتشمل قائمة المتحدثين عدداً من الرؤساء التنفيذيين لكبرى شركات التعدين حول العالم، من بينهم مشاركون للمرة الأولى في المؤتمر كالرئيس التنفيذي لشركة (جلينكور) جاري ناجل، والرئيس التنفيذي لشركة (فالي) إدواردو بارتولوميو، ورئيس مجلس إدارة شركة (كوديلكو) ماكسيمو باتشيكو، ورئيس مجلس إدارة شركة (فالي لمعادن الأساس) مارك كوتيفاني والمدير العام ورئيس الاستثمار القطاعي في شركة (بلاك روك) إيفي هامبرو.

وستشهد النسخة الثالثة من المؤتمر مشاركة روبرت فريدلاند، المؤسس والرئيس التنفيذي المشارك لشركة (إيفانهو ماينز)، ومارك بريستو الرئيس التنفيذي لشركة (باريك جولد)، وأندرو ساوثام الرئيس التنفيذي لشركة(كاز للتعدين)، وجوك أورورك الرئيس والمدير التنفيذي لشركة موزاييك.

وأكد نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين م. خالد المديفر، أن وجود هذه النخبة من المتحدثين الدوليين في مؤتمر التعدين الدولي، يعكس الاهتمام الكبير الذي يحظى به المؤتمر على المستوى العالمي، وسيسهم بتحويل المناقشات المعمقة التي ستشهدها الجلسات والفعاليات، إلى أفعال قابلة للتطبيق على أرض الواقع، إضافة إلى الإسهام في حل العديد من التحديات التي يواجهها قطاع التعدين خاصةً في ظل الطلب المتزايد على المعادن الإستراتيجية اللازمة لتحقيق التحول نحو الطاقة النظيفة والمتجددة وتلبية مستهدفات الحياد الكربوني.

وأشار إلى أن العالم بات يدرك أن قطاع التعدين لا يمكن تطويره إلا من خلال التشارك في الحوار واتخاذ القرارات المؤثرة في هذا المجال، والبحث عن مناطق تعدينية واعدة جديدة؛ مؤكدًا أن مؤتمر التعدين الدولي سيبقى منصة رائدة لوضع المزيد من أسس التشارك في القرارات والإجراءات والأهداف بين المستثمرين وشركات التعدين والأطراف المعنية بقطاع التعدين على مستوى العالم، وسيعمل على إبراز الدور الذي يمكن أن تلعبه المنطقة في تحقيق أهداف العالم في التحول الأخضر.

يذكر أن برنامج النسخة الثالثة من المؤتمر يرتكز إلى أربعة محاور رئيسة هي تطوير إستراتيجيات المعادن الحرجة في المنطقة التي تمتد من أفريقيا وغرب ووسط آسيا، وبناء مراكز تميز في هذه المنطقة لتمكين الاستثمار وبناء القدرات البشرية، وإنتاج المعادن الخضراء باستخدام التقنيات الحديثة وتطوير مراكز معالجة لتلك المعادن في المنطقة، وكذلك تطوير معايير استدامة ملائمة لدول المنطقة تسهم في تعزيز ثقة المجتمعات المحلية في القطاع.

كانت النسخة الثانية من مؤتمر التعدين الدولي، والتي عقدت في يناير 2023، شهدت حضوراً كبيراً وصل إلى حوالي 9000 مشارك في مقر انعقاده، وحوالي 13000 مشارك عن بعد من 145 دولة حول العالم، كما شهدت مشاركة 21 منظمة ومؤسسة دولية مهتمة بالقطاع.