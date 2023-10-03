أستاذ المالية والاستثمار في جامعة الإمام: رؤية 2030 كانت سببا رئيسيا في مواجهة التحديات العالمية وتحقيق الأرقام الإيجابية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - أكد أستاذ المالية والاستثمارات في جامعة الإمام الدكتور “محمد مكني”، أن رؤية ولي العهد الأمير محمد بن سلمان 2030، كانت من أهم أسباب مواجهة التحديات العالمية وتحقيق الأرقام الإيجابية في الاقتصاد.

وأضاف خلال حديثه في برنامج “هنا الرياض” عبر قناة “الإخبارية”، أن سياسات المملكة في الآونة الأخيرة مكنت القطاع الخاص من المشاركة في النهوض بالاقتصاد الوطني الإجمالي.

وبين أن القطاع الخاص سيعمل على تعزيز دخل المملكة، كما سيشارك في أكثر من 60% من إجمالي الناتج المحلي للمملكة.

وأشار إلى أن الأنظمة المختصة تقوم بتهيئة المناخ اللازم لعمل القطاع الخاص من خلال التعرف على الاحتياجات والاستجابة لها، إضافة إلى سن التشريعات والقوانين التي تنظم عمل القطاع الخاص.