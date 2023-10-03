شكرا لقرائتكم خبر عن 5.6 % ارتفاع فى عقود الزواج عام 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

وبلغ عدد عقود الزواج 929428 عقداُ عام 2022 مقـابل 880041 عقداً عام 2021 بنسبة زيادة قدرها 5.6٪، بينما بلغت عدد حــــالات الطلاق 269834 حالة عام 2022 مقابل 254777 حــــالة عام 2021 بنسبة زيادة قدرها 5.9٪ .

ومن أهم مؤشرات النشرة بلغ عدد عقود الـــــزواج في الحضـــر 384468عقداً عام 2022 تمثل 41.4 ٪ من جملة العقود مقابل 359806 عقداً عام 2021 بنسبة زيادة قدرها 6.9٪، و بلغ عدد عقود الزواج في الريف 544960عقداً عام 2022 تمثل 58.6٪ من جملة العقود مقابل 520235 عقداً عام 2021 بنسبة زيادة قدرها 4.8 ٪.

وسجلت أعلى نسبة زواج في الفئة العمرية (من 25 إلى أقل من 30 سنة) حيث بلغ عدد العقود بها 374631 عقداً تمثل 40.3 ٪ من جملة العقود، بينما كانت أقــــل نسبة زواج في الفئــة العمـرية (70 سنة فأكثر) حيث بلغ عدد العقود بها 4927 عقـــداً تمثل 0.5٪ من جملة العقود وقد بلغ متوسط سن الزوج 30.7 سنة عام 2022.

وسجلت أعلى نسبة زواج في الفئة العمـرية (من 20 إلى أقل من 25 سنة) حيث بلغ عدد العقود بها 349276 عقدا تمثل 37.6٪ من جملة العقود، بينما كانت أقل نسبة زواج فى الفئة العمرية (65 سنة فأكثر) حيث بلغ عدد العقود بها 1091عقدًا تمثل 0.1 ٪ من جملة العقود وقد بلغ متوسط سن الزوجة 24.8 سنة عام 2022.

وسجلت أعلى نسبة زواج بين الحاصلين على شهادة متوسطة حيث بلغ عدد العقود بها 348376عقداً بنسبة 37.5٪، بينما كانت أقل نسبة زواج في الحاصلين على درجة جامعية عليا حيث بلغ عدد العقود بها 837 عقداً بنسبة 0,1٪ من جملة العقود.

وسجلت أعلى نسبة زواج بين الحاصلات علي شهادة متوسطة حيث بلغ عدد العقود بها 277652 عقداً بنسبة 29.9 ٪، بينما كانت أقل نسبة زواج بين الحاصلات على درجة جامعية عليا حيث بلغ عدد العقود بها 621 عقداً بنسبة 0,1٪ من جملة العقود.

وبلغ معدل الزواج على مستوى الجمهورية 9 في الألف عام 2022 مقابل 8.6 في الألف عام 2021.

وبلغ معدل الزواج بالحضر 8.6 في الألف عام 2022 مقابل 8.2 في الالف عام 2021.

بلغ معدل الزواج بالريف 9.2 عام 2022 مقابل 8.9 في الالف في عام 2021.

وبلغ أعلى معدل زواج 14.8 في الألف بمحافظة القاهرة، بينما بلغ أقل معــــدل زواج 5.2 فـــي الألـــــف بمحافظة الجيزة.

وبلغ معدل الزواج العام 13.6 في الألف عام 2022 مقابل 13.1 في الألف عام 2021 .

وبلغ إجمالي عدد حالات الطلاق في الحضر 156278 حالة عام 2022 تمثل57.9٪ من جملة حالات الطلاق مقابل 144305 حالة عام 2021 بنسبة زيادة قدرها 8.3٪.

وبلغ عدد حالات الطلاق في الريف 113556 حالة عام 2022 تمثل 42.1٪ من جملة حالات الطلاق مقابل110472 حالة عام 2021 بنسبة زيادة قدرها 2.8 ٪.

وبـلغ عـدد إشهادات الطـلاق 258757 إشهاداً عام 2022 مقابل 243583 إشهادا عام2021 بنسبة زيادة قدرها 6.2٪.

وبلغ عدد إشهادات الطلاق فى الحضر 145467 إشهاداً عام 2022 تمثل56.2٪ من جملة الإشهادات مقابل 133417 إشهادا عام 2021 بنسبة زيادة قدرها 9٪.

وبلغ عدد إشهادات الطلاق فى الريف 113290 إشهاداً عام 2022 تمثل 43.8٪ من جملة الإشهادات مقابل110166 إشهاداً عام 2021 بنسبة زيادة قدرها 2.8 ٪.

وسجلت أعلى نسبة طلاق فى الفئة العمرية (من 30 إلى أقل من 35 سنة) حيث بلغ عدد الإشهادات بها 48520 إشهاداً بنسبة 18.8٪، بينما سجلت أقل نسبة طلاق في الفئة العمرية (من 18 إلى أقل من 20 سنة) حيث بلغ عدد الإشهادات بها 269 إشهاداً بنسبة 0,1 ٪ من جملة الإشهادات وقد بلغ متوسط سن المطلق 40.4 سنة عام 2022.

وسجلت أعلى نسبة طلاق فى الفئة العمرية (من 25 إلى أقل من 30 سنة) حيث بلغ عدد الإشهادات بها 44784 إشهاداً بنسبة 17.3 ٪، بينما سجلت أقل نسبة طلاق فى الفئة العمرية (70 سنة فأكثر) حيث بلغ عدد الإشهادات بها 592 إشهاداً بنسبة 0,2٪ من جملة الإشهادات وقد بلغ متوسط سن المطلقة 34.1سنة عام 2022

وسجلت أعلى نسبة طلاق بين الحاصلين على شهادة متوسطة حيث بلغ عدد الإشهادات بها 91234 إشهاداً تمثل 35.3٪، بينما سجلت أقل نسبة طلاق بين الحاصلين على درجة جامعية عليا حيث بلغ عدد الإشهادات بها 347 إشهاداً بنسبة 0,1٪ من جملة الشهادات.

وسجلت أعلى نسبة طلاق بين الحاصلات على شهادة متوسطة حيث بلغ عدد الإشهادات بها 85830إشهاداً تمثل 33.2٪، بينما سجلت أقل نسبة طلاق بين الحاصلات على درجة جامعية عليا حيث بلغ عدد الإشهادات بها 210 إشهاداً بنسبة 0,1٪ من جملة الإشهادات.

وبلغ عدد أحكام الطلاق النهائية 11077 حكماً عام 2022مقابل 11194 حكماً عام 2021 بنسبة انخفاض قدرها 1٪ من جملة الأحكام.

وبلغ عدد احكام الطلاق فى الحضر 10811 حكم عام 2022 تمثل97.6٪ من جملة الاحكام مقابل 10888 حكم عام 2021 بنسبة انخفاض قدرها 0.7٪.

وبلغ عدد احكام الطلاق فى الريف 266 حكم عام 2022 تمثل2.4٪ من جملة الاحكام مقابل 306حكم عام 2021 بنسبة انخفاض قدرها 13.1٪.

سجلت أعلي نسبة طلاق بسبب الخلع حيث بلغ عدد الأحكام بها 9148 حكماً بنسبة 82.6٪، بينما سجلت أقل نسبة طلاق بسبب حبس الزوج حيث بلغ عدد الأحكام بـها حكم واحد تمثل 0,01 ٪ من جملة الأحكام النهائية.

ويعتبر معدل الطلاق هو إجمالي عدد حالات الطـلاق (إشهادات + احكام الطلاق النهائية) التى تمت خلال العام لكل ألـف من السكان فـى منتصف نفـس العام , وتشير الإحصـائية إلى أن معدل الطلاق الخام بلغ 2.6 في الألف عام 2022 مقابل 2.5 في الألف عام 2021.

وبلغ معدل الطلاق بالحضر 3.5 فى الألف عام 2022مقابل 3.3 في الألف عام 2021.

وبلغ معدل الطلاق بالريف 1.9 في الألف عام 2022 مقابل 1.9 في الألف عام 2021 ، وبلغ أعلى معدل طلاق 5.6 فى الألف بمحافظة القاهرة، بينما بلغ أقل معدل طلاق 1.2في الألف بمحافظة أسيوط، وبلغ معدل الطلاق العام 4 في الألف عام 2022 مقابل 3.8 في الألف عام 2021 .