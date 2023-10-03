طارق الملا: الاهتمام المتواصل من صناع الطاقة بالعلم يدعم أهداف الصناعة

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القاهرة - سامية سيد - أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية أن الاهتمام المتواصل من صناع الطاقة بالعلم والابتكار يدعم أهداف الصناعة فى التقدم والاستدامة، وأن حرصها على تقييم وتكريم التجارب والأبحاث العلمية والعملية المميزة يجدد دوافع العاملين نحو المزيد من التميز والارتقاء.

ولفت الملا خلال مشاركته فى حفل جوائز معرض ومؤتمر أبوظبى الدولى للبترول «أديبك» إلى أهمية التركيز على مشروعات التحول الطاقى وإزالة الكربون التى تزيد من قدرات صناعة الطاقة على تلبية الاحتياجات المتزايدة للعالم وتحقق التوازن المطلوب بتنفيذ التعهدات البيئية لمواجهة تغيرات المناخ من خلال حلول مستدامة ، وأن لجنة التحكيم التى شارك فيها والمكونة من قادة صناعة البترول والغاز لهذا المؤتمر قد أجرت مداولات وتقييم دقيق حول جميع المشاركات، تم من خلاله اختيار المتأهلين للمرحلة النهائية والفائزين.

وقام الملا خلال الحفل بالإعلان عن وتسليم أول جائزة تحت فئة Decarbonization at scale والتى فازت بها شركة LANZTech وذلك عن مشروع التقاط الكربون وخلق القيمة "Carbon Capture Create Value" واستضافت الحفل شركة بترول أبوظبى الوطنية «أدنوك» وشهد توزيع الجوائز التى تحتفى بالابتكار والتميز وأفضل الممارسات في قطاع الطاقة على الفائزين من الأفراد والمشروعات والأفكار المتميزة التى تساهم فى إحداث تحول فى قطاع الطاقة العالمى.